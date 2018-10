"Voi Lebm" unterstützt die bäuerliche Schulstunde

ROHRBACH. Schülerinnen der HBLA Elmberg gestalteten Unterrichtsmaterialien und wurden in der Umsetzung unterstützt.

Im Unterricht werden die Lehrmittel gerne eingesetzt. Bild: (Fellhofer)

Das vom EU-Förderprogramm "Leader" unterstützte Projekt "Voi Lebm" hat sich mit seinem Team zur Aufgabe gemacht, das "gute Leben für Alle" in der Region zu etablieren. In verschiedenen Themenbereichen findet hier Bewusstseinsbildung statt. Unterstützt werden auch unterschiedliche Umsetzungspartnerschaften. So auch die Ortsbauernschaften, die gemeinsam mit der HBLA Elmberg das Thema "Landwirtschaft und Natur" näher betrachten. Es wurden Unterrichtsmaterialien gestaltet, die von Kindern im Volksschulalter spielerisch verwendet werden können. Bei verschiedenen Aktivitäten der Ortsbauernschaften, wie zum Beispiel dem Weltmilchtag oder dem Welternährungstag besuchen Ortsbäuerinnen regelmäßig die Volksschulen der Region und verwenden die Holzbox mit den Utensilien im Unterricht.

Bäuerliche Schulstunde

Zum Weltmilchtag etwa stellten sich die Bäuerinnen bei den Viertklasslern der Volksschule Kollerschlag ein und erzählten vom Leben und Arbeiten am Hof. Dabei kam auch die für das Leader-Projekt "Voi Lebm" gestaltete Schulbox der HBLA Elmberg zum Einsatz. Der ebenfalls von den Elmberger Schülerinnen gestaltete Film "Land auf – Film ab" zeigt den Kindern die Vielfalt der Landwirtschaft auf. Die Schüler sollen verstehen, was Landwirtschaft ist und in wie vielen Lebensbereichen Landwirtschaft wirkt. Dabei fühlten die Schülerinnen auch Konsumenten in Linz auf den Zahn und wollten wissen, wie man sich in der Stadt Landwirtschaft vorstellt. Eine gesunde Jause zum Abschluss darf dabei natürlich nicht fehlen.

Verwendet werden die Lehrunterlagen auch immer wieder bei Ferienaktionen. Da gibt es zum Beispiel Wissensspiele, wie etwa das Milch-Domino. Auch ein Baum- Quartett vermittelt spielerisch Wissen.

