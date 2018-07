Spatenstich für neue Wohnanlage

BAUMGARTENBERG. Der Wohnpark Bruderau wird um neun Miet-Kauf-Wohnungen erweitert.

Das neue Wohnhaus soll bis Herbst 2019 fertig sein. Bild: privat

Ein WSG-Wohnhaus mit neun Miet-Kauf-Wohnungen entsteht bis Herbst 2019 in der Baumgartenberger Bruderau. Der dreigeschossige Bau, der vergangenen Mittwoch mit einer Spatenstichfeier offiziell an den Start gebracht wurde, umfasst Zwei- und Dreizimmer-Wohnungen mit einer Fläche zwischen 54 m² und 73 m². Das neue Wohnhaus erweitert die bestehende Bruderau-Siedlung, die bereits 63 Wohneinheiten – allesamt errichtet von der WSG – umfasst. „Ortsansässige schätzen die hohe Wohn- und Lebensqualität in ihrer Heimatgemeinde, denn der Großteil der Interessenten bei Neuvermietungen kommt aus Baumgartenberg“, sagte WSG-Direktor Stefan Hutter beim Spatenstich.

