Präsidenten-Wechsel bei Rohrbachs Rotariern

ROHRBACH-BERG. Thomas Neuhold ist neuer Präsident des Rotary Clubs Rohrbach.

Dominik Mittermayr übergab das Präsidenten-Amt an Thomas Neuhold. Bild: RC Rohrbach

Mit dem Stichtag 1. Juli übernahm Thomas Neuhold bei einem Übergabemeeting in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Rohrbach von Dominik Mittermayr die Leitung des Rotary Clubs Rohrbach. Er wird dem Club in den kommenden zwölf Monaten als Präsident vorstehen. Die Aufgaben für das neu gewählte Vorstandsteam des Serviceclubs sind klar umrissen: Dort zu helfen wo Personen aus dem Bezirk unverschuldet in Not geraten. Dazu bringt der RC Rohrbach am 1. März kommenden Jahres Gerry Seidl mit dem Kabarettprogramm „Sonntagskinder“ ins Centro. Der Kartenverkauf für einen vergnüglichen Abend und einen guten Zweck beginnt im Herbst.