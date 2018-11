Perg trauert um langjährigen Bürgermeister

PERG. Hermann Peham ist am Montagnachmittag im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit verstorben

Hermann Peham (1944 - 2018) war 22 Jahre lang Bürgermeister von Perg. Bild: lebe

Seinen mit viel Geduld und Einsatz geführten Kampf gegen seine Krebserkrankung hat der ehemalige Perger Bürgermeister Hermann Peham (74) verloren. Der aus Raab bei Schärding stammende VP-Politiker kam im Jahr 1969 nach Perg, wo er die Leitung der hiesigen Wirtschaftskammer-Bezirksstelle übernahm. Über die Wirtschaft erfolgte dann auch sein Einstieg in die Kommunalpolitik. 1985 wurde er Bürgermeister der Bezirksstadt. Ein Amt, das er 22 Jahre lang ausübte. In dieser Zeit hat Perg seine Einwohnerzahl von 4800 auf nahezu 8000 fast verdoppelt. Auch die Ansiedelung von Fachärzten, die Gründung der HTL und des Technologiezentrums, der Bau eines Freibads sowie der Umfahrung tragen die Handschrift von Hermann Peham. In der Gemeindearbeit zeichnete ihn vor allem sein Bemühen um politischen Konsens aus.

Nach seinem Rückzug aus der Politik widmete sich Peham neben seiner Leidenschaft, dem Skifahren - Peham war während seiner Studienzeit in den 1960er Jahren Skilehrer in Obertauern - auch dem Golfsport, wo er als Präsident des GC Perg-Karlingberg den Aufbau der Clubanlage begleitete.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema