Ohne Spurgerät kann Sportunion keine öffentliche Loipe mehr anbieten

BAD LEONFELDEN. Weigetschlag war in den vergangenen Jahrzehnten ein beliebtes Ziel für Langläufer. Die beliebte Langlaufloipe wird heuer nicht mehr gespurt.

Ein Bild aus besseren Tagen: Die Loipe in Weigetschlag war bei Langläufern aus der Region sehr beliebt. Das Pistengerät wird aber nicht mehr ersetzt. Bild: SU

Damit ist es nun vorbei. Weil das marode Spurgerät nicht mehr repariert werden kann – es ist mehr als 40 Jahre alt –, sieht sich die Sportunion außerstande, die Loipe aufrechtzuerhalten. Seitens des Tourismus will man deshalb den Langlaufbetrieb auf dem Sternstein und im Sternwald konzentrieren. Ein weiterer Grund ist dem Vernehmen nach, dass es immer weniger Freiwillige gibt, die sich um die Loipe und um das Spurgerät selbst kümmern.

Tourismus in Zwickmühle

Seitens des Tourismus steckt man in einer Zwickmühle: "Wir können nicht 150.000 Euro für ein Spurgerät investieren und müssen uns ganz genau anschauen, wo wir professionelle Loipen anbieten können", sagt Andreas Eckerstorfer, Vorsitzender der eben erst gegründeten Tourismusregion Mühlviertler Hochland.

"Wir haben wirklich alles getan, um die Lebensdauer des Spurgerätes zu verlängern, jetzt geht es einfach nicht mehr", sagt Gottfried Sonnberger von der Sportunion. Dabei biete Weigetschlag viele Vorteile gegenüber der Loipe am Sternstein, die nicht von der Union betrieben wird: "Wir können bei relativ geringen Schneemengen spuren, weil die Strecke über Äcker und Wiesen führt. Am Sternstein braucht man viel mehr Schnee, ehe man spuren kann", sagt der erfahrene Langläufer.

"Haben genug Personal"

Davon, dass es nicht genügend Ehrenamtliche für die Arbeit gebe, könne keine Rede sein: "Freiwillige haben wir genug, wir können aber als Sportunion eine touristische Loipe nicht gratis betreiben. Denn wenn man Eintritt verlangt, muss man auch zu jeder Zeit Qualität bieten. Da wird es ohne eine geringe Entschädigung problematisch", sagt Helmut Feilmair, Unionobmann und Vizebürgermeister in Bad Leonfelden. Es könne einfach nicht Aufgabe der Union sein, Loipen für den Tourismus zur Verfügung zu stellen oder gar zu finanzieren.

Nur noch Vereinstraining

In Weigetschlag gibt es also keine öffentlich zugängliche Loipe mehr. "Wir haben mit dem alten Gerät noch eine kleine Trainingsloipe gespurt, um den Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu bieten. Mehr ist nicht mehr drinnen, und auch das kann jeden Tag vorbei sein", sagt Sonnberger. Weitere Reparaturen am alten Pistengerät seien technisch einfach nicht mehr möglich.

Dass sich der Tourismus auf den Sternstein und in die Vorderweißenbacher Richtung konzentriert, ist für Feilmair kein Problem: "Wenn es so gewünscht ist, müssen wir das akzeptieren. Wir können als Verein die öffentliche Loipe jedenfalls nicht mehr zur Verfügung stellen."

Hoffnung auf Langlaufzentrum

Die Hoffnung ruht unter anderem auch auf der Umsetzung des nordischen Zentrums in Hellmonsödt: "Das wäre für unseren Trainingsbetrieb sicher ein Thema. Der Nachteil ist, dass die Biathlonanlage nicht realisiert werden soll. Denn dieser Sport genießt in der Union Bad Leonfelden einen hohen Stellenwert. Deshalb gab es in Weigetschlag bisher auch zwei Schießstände für Kleinkaliber- und Luftgewehr.

Auch der Tourismusverband sieht sich nicht in der Lage, das Spurgerät zu finanzieren, und wird den Langlaufbetrieb auf Sternstein und Sternwald konzentrieren. Dort sei auch die Schneelage gut. (fell)

