Neuer Kindergarten in Perg soll größer werden als geplant

PERG. Eine Kehrtwende vollzieht die Stadtgemeinde beim dringend notwendigen Ausbau ihrer Kindergarten-Kapazitäten.

Das Kindergartengebäude in der Friedhofstraße soll verkauft und der Erlös in einen Neubau investiert werden. Bild:

Zwar soll – wie bereits im Vorjahr beschlossen – auf dem südlichen Parkplatz-Areal der Machland Badewelt ein neuer Kindergarten errichtet werden. Aber die Stadt wird voraussichtlich den ältesten Kindergarten-Standort in der Friedhofstraße an die Raiffeisenbank Perg verkaufen.

Damit wird es weiterhin vier Kindergarten-Standorte im Gemeindegebiet geben: Haydnstraße, Pergkirchen, den privaten Integrativ-Kindergarten in der Johann-Paur-Straße sowie den künftigen Neubau an der Machlandstraße. Überlegt wird außerdem, die Krabbelstuben-Angebote im Kindergarten Haydnstraße zu bündeln.

Verkauf und Neubau

Den Anstoß für diesen Strategiewechsel gaben Überlegungen der Raiffeisenbank, ihren Standort in Perg zu vergrößern. Ein Verkauf des Kindergarten-Gebäudes an die Bank hätte für die Stadt gleich zwei Vorteile: Einerseits erspart man sich die ohnehin anstehende Renovierung des Hauses um geschätzte 850.000 Euro. Diese Sanierung würde freilich an wesentlichen Nachteilen des Standorts – von der Barrierefreiheit bis zu fehlenden Freiflächen – wenig ändern. Stattdessen könnte die Stadt das damit gesparte Geld samt dem Erlös aus dem Verkauf – kolportiert werden etwa 650.000 Euro – in ein größeres Neubau-Projekt stecken. "Vom Land Oberösterreich wurde uns bereits Unterstützung für diese Vorgangsweise signalisiert", sagt der Perger Bürgermeister, Bundesrat Anton Froschauer (VP). Der Kindergarten bei der Badewelt wäre dann mit voraussichtlich acht Gruppen der größte in der Stadt.

Aus dem Perger Gemeinderat kommt für diesen Schritt einhellige Unterstützung. "Die Raiffeisenbank ist sicher ein verlässlicher Partner, wenn es um den Umbau des Hauses in der Friedhofstraße geht. Beim Verkauf sollte die Stadt aber gleich auch künftige Gestaltungsrichtlinien festschreiben", sagt FP-Vizebürgermeister Andreas Köstinger. Ähnlich die Sichtweise von SP-Parteichefin Viktoria Frühwirth: "Eine größere Kindergartenlösung stünde der Stadt Perg sicher gut an. Unsere Partei steht hinter dem Projekt." Außerdem, so Frühwirth, könne man mit einem größeren Neubau auch eine aufkeimende Neiddebatte in der Bevölkerung abfedern: "Dann geht nämlich fast jedes Kind in unseren neuen Kindergarten."

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema