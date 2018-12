Kurhotel-Lehrling vor Abschiebung: „Verlieren einen unserer beliebtesten Mitarbeiter“

BAD ZELL. Auf Unverständnis stoßt im Lebensquell Bad Zell der negativen Aslybescheid eines Kochlehrlings aus Afghanistan.

Im Kurhotel Lebensquell Bad Zell kämpft man um den Verbleib eines jungen Lehrlings. Bild: Tourismusverband Bad Zell

„Nasrullah ist ein braver, sympathischer und überaus netter Bursche, der bereits hervorragend Deutsch spricht und im Job viel Leistungsbereitschaft zeigt. Unsere Mitarbeiter in der Küche sind total froh über ihren neuen Kollegen“, sagt Andreas Fröhlich, Geschäftsführer des Kurhotels Lebensquell in Bad Zell. Doch schon bald könnte der 24-jährige Koch-Lehrling nach Afghanistan abgeschoben werden. Denn sein Antrag auf Asyl in Österreich wurde vor kurzem in erster Instanz abgelehnt.

Eine Entscheidung, die im Kurhotel auf Unverständnis stößt. Man stehe seit Jahren immer wieder vor dem Problem, ausreichend Mitarbeiter für das erfolgreiche Unternehmen zu finden. „Wie viele unserer Branchenkollegen sehen wir es fast als Notwendigkeit, Asylwerbern die Möglichkeit für eine Lehre zu bieten“, sagt Fröhlich. Nicht, weil man auf diese Weise eine billige Arbeitskraft wolle, sondern, weil man in die Lehrlinge investiere und sie gerne weiter beschäftigen möchte – so wie rund 90 Prozent der Lehrlinge, die nach Ablauf ihrer Ausbildung im Betrieb bleiben. Die Anstellung Nasrullahs sei im Rahmen gültiger Gesetze erfolgt. Eine Abschiebung hätte auch einen wirtschaftlichen Schaden zur Folge.

Bei der eingeleiteten Berufung gegen den negativen Asylbescheid will ihn sein Arbeitgeber bestmöglich unterstützen. Denn hier gehe es nicht nur darum, einen dringend benötigten Mitarbeiter in einem Mangelberuf zu behalten, sondern auch um ein Menschenleben. Nasrullah habe als ehemaliges Mitglied der Streitkräfte Afghanistan bereits Morddrohungen von Taliban-Kämpfern erhalten. „Er hat uns erzählt, dass eine zwangsweise Rückkehr nach Afghanistan seinen Tod bedeuten würde“, sorgt sich Fröhlich um die Zukunft seines Mitarbeiters. Deshalb wünsche man sich im Lebensquell, dass Nasrullah zumindest für die Zeit seiner Lehre die Möglichkeit des Verbleibs in Österreich gewährt bekommt.

