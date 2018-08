Kino und Hallenbad für Rohrbach: Erste Gespräche geführt

ROHRBACH-BERG. Projektwerber und Neos stellten Stadtpolitik Überlegungen für Gemeinschaftsprojekt vor.

Neos-Funktionäre Tobias Krammer und Martin Leibetseder Bild: privat

Wie die Errichtung eines Kinocenters in der Bezirkshauptstadt auch dem ins Stocken geratenen Hallenbad-Projekt neuen Schwung verleihen könnte, das war am Montag Hauptthema einer Besprechung im Rathaus. Bürgermeister Andreas Lindorfer (VP) und SP-Stadtrat Andreas Hanner diskutierten mit dem Eigentümer und Geschäftsführer der in Frage kommenden Kinokette sowie Neos-Regionalkoordinator Martin Leibetseder und Tobias Krammer die mögliche Vorgangsweise, beide Projekte unter einen Hut zu bringen.

Wie im Juni berichtet, schlagen die Neos vor, den Bau eines Erlebnis-Hallenbads mit der Errichtung eines Kinos mit vier bis fünf Sälen zu kombinieren. Dadurch entstünden Synergien, die die Kosten für die Gemeinden sowohl bei der Errichtung als auch im laufenden Betrieb erheblich senken könnten, so Leibetseder im OÖN-Gespräch: "Man bräuchte zum Beispiel nur einen gemeinsamen Parkplatz. Außerdem würde sich die Besucherfrequenz für beide Einrichtungen erhöhen."

Gemeinsame Gastronomie

Größter Vorteil sei aber die Möglichkeit, beide Einrichtungen mit einer gemeinsamen Gastronomie auszustatten. "Unser Gesprächspartner aus der Kino-Branche hat ein fertiges Gastro-Konzept, das sich auch an anderen Standorten bereits bewährt hat. Wenn die Kino-Gastronomie auch das Hallenbad mitversorgt, wäre das die ideale Lösung für alle Beteiligten", sagt Leibetseder. Denn auch die Errichtungskosten für das Hallenbad wären damit um die Kosten für die Gastronomie reduziert. Damit, so die Neos-Hoffnung, könnten Gemeinden, die sich zuletzt gegen den gemeinsamen Finanzierungsschlüssel ausgesprochen hatten, wieder zurück ins Boot geholt werden.

Bei mehreren namhaften Unternehmern aus Rohrbach sei das Konzept jedenfalls schon auf Zustimmung gestoßen, sagt Leibetseder. Einer davon ist Karl Zollhuber, Eigentümer von McDonald’s Rohrbach. Er sagt: "Ein Kino wäre eine tolle Ergänzung und würde helfen, die Kaufkraft im Bezirk zu halten. Ein Hallenbad braucht es ja sowieso."

Arbeitskreis im Herbst

Fazit der Gesprächsrunde vom Montag: Die Idee, ein Kinocenter gemeinsam mit dem Bezirks-Hallenbad zu errichten, wird weiter verfolgt. So wird sich der Hallenbad-Arbeitskreis, der vom Rohrbacher Bürgermeister Lindorfer geleitet wird, in seiner nächsten Sitzung im September/Oktober ausführlich mit dem Konzept auseinandersetzen. Bis zum Jahresende soll dann auch die endgültige Entscheidung für oder gegen den Bau des Hallenbads fallen. (lebe)

