Gold für die Landjugend Klam

KLAM. Auszeichnung bei Landesversammlung für Jugendraum-Projekt

Die besten Landjugend-Projekte des vergangenen Jahres wurden am Samstag bei der Landesversammlung in Ried/Innkreis ausgezeichnet. Eine Gold-Platzierung erreichte die Landjugend Klam für das Projekt "Jugendraum Neu". Die erst vor drei Jahren gegründete Ortsgruppe hat mit diesem Raum einen Treffpunkt für alle Jugendlichen in Klam geschaffen. Mehr als ein Jahr Bauzeit und 2000 freiwillige Arbeitsstunden wurden in den Raum, der im Mai 2018 eröffnet wurde, investiert.

Jeweils eine Silber-Auszeichnung gab es für die LJ Ried in der Riedmark (Projekt "BrauchTUN"), und Mauthausen ("The Farm Side Of Life"). Über Bronze durften sich die Landjugend Alberndorf ("Brauchtumswanderung") und die Bezirksgruppe Perg ("Publicity Challenge") freuen.

Als aktivste Ortsgruppen im Mühlviertel wurden die Landjugend-Organisationen aus Alberndorf, Neumarkt im Mühlkreis, Putzleinsdorf sowie Ried in der Riedmark ausgezeichnet.

