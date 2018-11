Chinesischer Ingwer bekommt jetzt würzige Konkurrenz aus dem Machland

NAARN IM MACHLANDE. Dem Naarner Manuel Schickermüller gelang die erste Ingwer-Ernte im Mühlviertel.

Landwirt Manuel Schickermüller bei der Ingwer-Ernte. Bild: (Gemüsehof Voggeneder)

Wenn sich Gemüsebauer Manuel Schickermüller im Winter eine Auszeit gönnt, so tut er das oft in Asien. Dass China und Indien auch zu den weltweit größten Anbaugebieten von Ingwer zählen, führte bei dem Mühlviertler unweigerlich dazu, sich einmal näher mit dem Anbau und der Ernte dieser Pflanze auseinanderzusetzen. Daheim in Naarn wurde Ingwer, aufgebrüht als Tee, in der Grippezeit schnell zum Lieblingsgetränk auf dem Voggeneder-Gemüsehof. "Spätestens zu diesem Zeitpunkt war für mich klar, dass ich die Pflanze auch auf meinen Feldern in Naarn heranziehen möchte", sagt Schickermüller.

Akribische Vorbereitung

Das Vorhaben entpuppte sich als gar nicht so einfach. Als Pflanze, die viel Wärme und eine lange Vegetationsperiode benötigt, braucht es besondere Zuwendung, um die scharfe Knolle auch im Machland zur Reife zu bringen. Aber mit der ihm eigenen Akribie gelang es Schickermüller, die ersten Anbauversuche erfolgreich abzuschließen. Am vergangenen Wochenende hat Schickermüller auf dem Familienbetrieb in Naarn die erste Ingwer-Ernte abgeschlossen. "Unsere Anbauversuche haben geklappt. Wir sind mit Geschmack und Qualität unseres Ingwers mehr als zufrieden und werden den frischen Bio-Ingwer aus Naarn 2019 fix in unser Sortiment aufnehmen", so der Gemüsebauer.

Das Besondere am heimischen Ingwer ist der Geschmack der frischen Wurzel: Im Gegensatz zur getrockneten Importware aus Asien zeigt sich im Mühlviertler Ingwer die ganze geschmackliche Komplexität des immer beliebteren Gewürzes. "Unser Ingwer besitzt eine etwas mildere Schärfe und neben den würzigen Aromen bilden sich auch zitronige und süßliche Komponenten", erklärt Schickermüller.

Heuer ist die Naarner Ingwer-Ernte noch recht überschaubar – schließlich war es ja auch der erste Versuch. Aber im kommenden Jahr will Schickermüller die Ingwer-Anbaufläche vergrößern. Die wärmende Wurzel wird dann das Sortiment des Gemüsehofs Voggeneder in der kalten Jahreszeit perfekt ergänzen. Für den Gemüsebauern ist das ein weiterer Schritt hin zu seinem erklärten Ziel, zu jeder Saison die Tische der Mühlviertler mit heimischem Gemüse zu decken. Ab 2019 auch in Bio-Qualität.

