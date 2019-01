Auto schleuderte gegen Mühlviertlerin, Lenker beging Fahrerflucht

ST. MARTIN IM MÜHLKREIS. Bei einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht wurde in der Nacht auf Sonntag eine junge Frau verletzt.

Es war gegen 0:40 Uhr, als der noch unbekannte Lenker eines Pkw in der zur Gemeinde St. Martin gehörenden Ortschaft Windorf die Kontrolle über seinen Wagen verlor.

In einer Rechtskurve der Landshaagerstraße geriet das Auto – vermutlich ein dunkler Kleinwagen – auf der schneeglatten Fahrbahn in Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort touchierte es die Gehsteigkante, drehte sich und schlitterte mit dem Heck voraus in Richtung einer Hauszufahrt.

Ebendort hatte der 27-jährige Hausbewohner unmittelbar zuvor seinen Pkw abgestellt und war zusammen mit seiner 25-jährigen Freundin ausgestiegen. Die 25-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach (Bezirk Rohrbach) wurde vom schleudernden Pkw an der Hüfte getroffen und zur Seite gestoßen.

Sie erlitt Verletzungen unbestimmten Grades, teilte die Polizei am Morgen mit. Der unbekannte Lenker hielt nicht an, sondern setzte seine Fahrt Richtung B127 fort.

Auto blieb auf dem Dach liegen

Ebenfalls bei winterlichen Straßenverhältnissen hat eine 30-Jährige aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung in der zur Gemeinde Waldburg (Bezirk Freistadt) gehörenden Ortschaft Unterschwandt in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle über ihren Wagen verloren.

Sie kam gegen 1:15 Uhr nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Steinwand. Ihr Auto wurde daraufhin wieder auf die Fahrbahn zurück geschleudert, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Lenkerin überstand den Unfall laut Polizei mit leichten Verletzungen. Die Rettung brachte sie in das Krankenhaus nach Freistadt.

