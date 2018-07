Altarmlauf Wallsee erwartet 800 aktive Sportler

WALLSEE. Das Wetter sollte passen, der Zuspruch ist angesichts von 429 für den Hauptlauf angemeldeten Läufern gut: Der Altarmlauf Wallsee wird am 15. Juli auch viele Oberösterreicher aktiv sehen. Insgesamt 800 Sportler werden in den verschiedenen Bewerben erwartet.

Am Start wird das eindrucksvolle Läuferfeld sichtbar. Bild: privat

Wer sich in letzter Sekunde noch mit dem Gedanken spielt, die 8,5 Kilometer lange, kurzweilige wie auch herausfordernde Strecke zu bewältigen, kann sich noch am Sonntag ab 8 Uhr im Start- und Zielbereich anmelden. Der Hauptlauf startet um 10.30 Uhr. Bereits ab 9.15 Uhr sind die Nordic Walker am Start, ab 9.30 Uhr beginnen die Kinder- und Jugendläufe.

Die Kinderbewerbe stellen neben dem Sonntagstermin - durch die Kooperation mit dem Triathlon Mostiman haben die Organisatoren die Tage der Sportveranstaltungen getauscht - eine Neuheit dar. Ab dem Jahrgang 2014 können sich die Kinder über 450, 1100 oder 1800 Meter läuferisch messen, sagt Organisator Christian Bruckner.

Neu ist im heurigen Jahr auch eine eigene Feuerwehrwertung. Die drei schnellsten Feuerwehren, die in Dreier-Teams laufen, werden prämiert.

