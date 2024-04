57-Jähriger versteckte Bajonett hinter Verkleidung im Auto

Am Grenzübergang Wullowitz wird kontrolliert.

Das Auto des Österreichers war am späten Mittwochnachmittag am Grenzübergang Wullowitz kontrolliert worden. Dabei fanden die Beamten nicht nur die Stichwaffe, sondern auch ein Magazin und 5000 Euro Bargeld. Der 57-Jährige hatte versucht, das Geld und die Gegenstände hinter Verkleidungen in seinem Fahrzeug zu verstecken.

Aufgrund eines aufrechten Waffenverbotes wurde das Bajonett abgenommen und sichergestellt. Die zuständige Staatsanwaltschaft ordnete Anzeige auf freien Fuß an, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.