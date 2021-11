470 Tonnen Waren vor dem Müllhaufen bewahrt

Das nunmehrige Jubiläum wird mit einer Aktion gefeiert: Ab 15. November gibt es zehn Tage lang zehn Prozent Ermäßigung auf jedes Produkt im Shop.

Für viele Rohrbacher ist der Shop in der Bahnhofstraße 27 nicht nur zum fixen Bestandteil im Ortsbild geworden, sondern auch ein echter Gewinn. In Zusammenarbeit mit den Umweltprofis des Bezirksabfallverbandes Rohrbach und den Kolleginnen und Kollegen vom Verein "Alom" (Böhmerwaldwerkstätte Aigen-Schlägl) werden Waren aus den Altstoffsammelzentren und aus Haushalten gesammelt und aufbereitet.

Günstige Waren

Anschließend stehen die schönsten Stücke für die Kunden im Volkshilfe-Shop zum Kauf bereit. Die Statistik der ersten zehn Jahre kann sich durchaus sehen lassen: 47 Tonnen Hausrat, Möbel und Elektrogeräte sammelten die Partner und Mitarbeiter des Shops im Jahresschnitt. Davon stammen mehr als 30 Tonnen aus den Altstoffsammelzentren des Bezirkes Rohrbach und den Hausabholungen durch Alom. 17 Tonnen wurden durch Direktabgabe im Shop Rohrbach gesammelt.

Mehr als drei Viertel dieser Waren konnten einer Wiederverwendung zugeführt werden. Daraus ergeben sich also die 470 Tonnen hochwertiger Secondhandware.

Neben den ReVital-Waren werden im Shop in der Bahnhofstraße 27 in Rohrbach-Berg auch modische Kleidung und Textilien zum Kauf angeboten. Pro Jahr fallen im Bezirk Rohrbach fast 48 Tonnen an Textilien an. Mehr als 19.000 Kundinnen und Kunden nutzen jährlich das Angebot der Volkshilfe in Rohrbach – die Tendenz ist steigend, jeder ist im Shop willkommen.