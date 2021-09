Mordalarm in Wien: Zwei tote Frauen in Wohnung

WIEN. Offenbar sind in Wien zwei Frauen gewaltsam ums Leben gekommen. Wie die Polizei gestern in einer Erstinformation mitteilte, sind die beiden Opfer im Gemeindebezirk Favoriten in einer Wohnung entdeckt worden.

Gegen 16 Uhr alarmierten Anrainer die Beamten des Favoritner Stadtpolizeikommandos. Der Auftrag der Polizisten war es demnach, einen Streit zu schlichten. Sie fuhren umgehend zu der Wohnadresse. In der Wohnung lagen die Leichen einer 35-Jährigen und einer 37-Jährigen. Ein ebenso in der Wohnung befindlicher 28-jähriger Afrikaner sagte zu den Polizeibeamten, dass er die beiden Frauen umgebracht habe. Der Mann wurde daraufhin festgenommen.

Die Umstände des Falles waren noch unklar. Weder wurde bekannt, wie die Opfer getötet worden sind, noch war klar, in welchem Verhältnis die zwei Frauen und der Afrikaner standen. Laut einer Statistik der "Autonomen österreichischen Frauenhäuser" (ÖAF) sind heuer bereits 33 Frauen durch die Gewalt ihres (Ex-)Partners oder eines Familienmitglieds gestorben.