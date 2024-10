Mobilitätspreis: Linzer Gymnasium Ramsauerstraße zum Sieger gekürt

Die Schüler des BG/BRG Ramsauerstraße Linz haben doppelten Grund zur Freude: Sie können ihren Schulweg jetzt viel bequemer mit dem Rad zurücklegen – und dürfen sich noch dazu Landes- und Bundessieger des 20. VCÖ-Mobilitätspreises nennen.

In Kooperation mit der Stadt Linz hat die Schule eine neue, sichere Radwegeinbindung zur Schule geschaffen und die Zahl der Fahrradabstellplätze stark erhöht. Das hat viele dazu motiviert, mit dem Rad in die Schule zu kommen: Im vergangenen Schuljahr haben die Gymnasiasten und Lehrer gemeinsam 19.912 Kilometer geradelt und damit den österreichweiten Bikeline-Wettbewerb gewonnen.

"Schulwege sind für Kinder eine große Chance, Kompetenz im Verhalten im Straßenverkehr zu lernen und regelmäßig zu üben. Damit sind sie auch in der Freizeit sicherer unterwegs. Werden Kinder mit dem Auto in die Schule chauffiert, wird ihnen diese Chance genommen", sagt VCÖ-Sprecher Christian Gratzer. Das Projekt "Schulweg ist Radweg" sei daher auf

mehrfache Weise vorbildlich.

Der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) hatte gemeinsam mit dem Land und den ÖBB dazu aufgerufen, Innovationen unter dem Motto „Mobilität nachhaltig verbessern“ einzuschicken. Alleine in Oberösterreich standen 655 Konzepte zur Auswahl. Am Freitag wurde in Linz nicht nur das Schulprojekt geehrt. Neben dem Mobilitätsmanagement der Sparkasse OÖ überzeugte die Jury auch das Transportunternehmens Schlager in Saxen für die Umstellung des Lkw-Fuhrparks auf Elektro-Lkw. Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), Christian Gratzer (VCÖ) und Klaus Baumgartner (ÖBB) gratulierten.

