In Kurve gegen Baum geprallt: 78-Jährige tot, Ehemann (85) schwer verletzt

Zu dem schweren Unfall kam es am Freitagvormittag gegen 10:30 Uhr. Ein Pensionisten-Ehepaar aus dem Bezirk Zwettl war mit dem Auto auf der L1434 in Richtung St. Georgen am Walde unterwegs. Am Steuer saß ein 85-Jähriger, seine 78-jährige Gattin saß am Beifahrersitz.

Im Gemeindegebiet von Pabneukirchen kam der Pkw aus noch unbekannter Ursache in einer starken Rechtskurve von der Straße ab, touchierte mit der Fahrerseite einen Baum und stürzte in den steil abfallenden Straßengraben.

Feuerwehr befreite das Ehepaar aus Wrack

Beide Insassen waren im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Rund drei Stunden war die Freiwillige Feuerwehr Pabneukirchen im Einsatz.

Das Ehepaar wurde schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in zwei Krankenhäuser nach Linz geflogen. Die 78-Jährige verstarb wenig später an den Folgen ihrer Verletzungen.

Lokalisierung: Hier kam es zu dem schweren Verkehrsunfall

