Europaweit gesuchter Betrüger im Innviertel festgenommen

Der 60-Jährige hatte in Deutschland eine Firma für Franchiseunternehmen gegründet, um Photovoltaik-Anlagen zu reinigen. Von den Vertragspartnern verlangte er eine Eintrittsgebühr in niedriger sechsstelliger Höhe. Vier Opfer fielen auf den Betrug herein, so die Polizei.

Zwischen März und August 2019 überwiesen die Geschädigten die hohe Prämie, um in den Genuss von den angeblich europaweiten Vertragspartnern und dem Know-how des Deutschen zu kommen. Zudem wurde den Franchisenehmern ein monatlicher Gewinn im mittleren vierstelligen Bereich zugesagt. Nach der Überweisung des Geldes blieben aber die versprochenen Arbeiten und Prämien aus. Das Amtsgericht Schweinfurt (Bayern) erließ einen europäischen Haftbefehl gegen den Firmeninhaber, am 12. Jänner wurde er nun in Oberösterreich verhaftet und in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert.

