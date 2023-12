Mehrmals in Bad Kreuzen gesichtet: Risikowolf zum Abschuss freigegeben

Die zuständige Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger (ÖVP) erteilte am Freitag die Abschusserlaubnis. Der Wolf oder die Wölfin wurde in den vergangenen Tagen mehrmals in der Nähe eines landwirtschaftlichen Anwesens gesichtet. Am vergangenen Samstag (25. September) hatte sich das Tier im Innenhof des Bauernhauses aufgehalten, von wo er weggejagt wurde. Vier Tage später wurde der Wolf wieder in der Nähe gesehen und verscheucht.

Die Folge: In den kommenden 4 Wochen (bis einschließlich 27. Dezember) ist der Risikowolf in einem 10-km-Radius ausgehend von der letzten Beobachtung zum Abschuss freigegeben. "Der Wolf hat in den Höfen unserer landwirtschaftlichen Betriebe absolut nichts verloren", teilte Langer-Weninger in einer Aussendung mit: "Hier geht es nicht nur um die Sicherheit der Bevölkerung, sondern auch um Existenzen unserer Bauernhöfe. Wenn der Wolf immer wieder am selben Ort anzutreffen ist und damit die Nähe der Menschen sucht ist hier ganz klar die rote Linie überschritten." Die örtlichen Jägerschaften seien informiert und stünden im engen Austausch mit den zuständigen Behörden. Betroffen sind insgesamt 29 Jagdgebiete in den Bezirken Freistadt und Perg.

Zuletzt wurde Anfang November im Mühlviertel ein Problemwolf erlegt. Nach Sichtungen in Königswiesen, Schönau und Unterweißenbach war das Tier Ende Oktober zum Abschuss freigegeben worden. Am 7. November erfolgte der Abschuss der Jungwölfin.

