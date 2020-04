Mehr Covid-Testungen in Oberösterreichs Spitälern und Heimen

Mit Stand Montag, 13 Uhr, waren in Oberösterreich 601 Personen an Covid-19 erkrankt, 84 lagen im Krankenhaus, 32 auf einer Intensivstation. 3.363 Menschen waren in Quarantäne, bisher sind 32 Leute in Oberösterreich mit und an Covid-19 gestorben.

Am Montag meldete das Land keine neuen Todesfälle. Zuletzt war ein 56-jähriger Mann aus dem Innviertel im Klinikum Schärding sowie eine 84-Jährige aus dem Bezirk Perg im Kepler Universitätsklinikum verstorben. Beide litten an Vorerkrankungen.

Wie das Land am Montag mitteilt, gibt es einen neuen Fall im Eferdinger Pflegeheim. Ein Bewohner sei positiv getestet worden, eine umfangreiche Testung von Mitarbeitern und Bewohnern wurde veranlasst, heißt es in der Aussendung. Auch im Seniorenwohnheim St. Georgen an der Gusen werden aufgrund eines Verdachtsfalls alle Mitarbeiter und Bewohner getestet.

Insgesamt sind derzeit 35 Bewohner sowie 64 Mitarbeiter in insgesamt 28 Einrichtungen betroffen. Bisher sind fünf Bewohner im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Mehr Tests in Spitälern und Heimen

Eine Taskforce im Krisenstab koordiniert nun die Covid-Testungen in Oberösterreich. Es sollen weiter rund 1.000 pro Tag bleiben. Das Hauptaugenmerk werde auf Personal in Krankenhäusern sowie Alters- und Pflegeheimen gelegt. Leiter der Gruppe ist der medizinische Geschäftsführer im Ordensklinikum Linz, Stefan Meusburger.

Deutlich weniger Anrufe bei 1450

Die Teststrategie werde nun der neuen Situation nach Vorgaben des Bundes angepasst, da die allgemeinen Testungen im Abnehmen seien. "Das hat mit der Wirkung der gesetzten Maßnahmen zu tun. Das zeigt auch der Rückgang der Anrufe bei 1450 von mehr als 2.000 auf derzeit rund 600 täglich", so Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Gesundheitsreferentin Christine Haberlander (beide ÖVP) in einer Pressemitteilung am Montag. Die Taskforce solle für einen zielgerichteten Einsatz der Tests sorgen.

Eine Verzögerung der Verbreitung des Virus sei erreicht, nun gelte es, die Versorgungsfähigkeit des Gesundheitssystems sicherzustellen. Bei den Mobilen und Rettungsdiensten würde ebenfalls getestet, wenn Symptome vorhanden seien oder wenn mit Covid-19-Patienten Kontakt bestanden habe, hieß es. Natürlich würden auch andere Personengruppen weiterhin getestet, wenn es notwendig sei.

In Österreich gibt es laut Gesundheitsministerium seit Ostersonntag mehr Genesene als "aktiv Erkrankte": Am Ostermontag in der Früh lag die Zahl der aktuellen Corona-Patienten bei 6.369, die der bereits Genesenen jedoch schon bei 7.343. Auch die Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern ist mit 981 leicht sinkend und lag erstmals seit 30. März wieder unter 1.000. Davon bedurften 239 Betroffene einer intensivmedizinischen Behandlung. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von "sehr ermutigenden Entwicklungen". Mehr dazu in diesem Artikel.

