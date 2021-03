Mehr als 200 Corona-Fälle: Lage in Spitälern spitzt sich wieder zu

"Entscheidend ist, dass wir die Situation in den Spitälern im Griff behalten, vor allem auf den Intensivstationen", sagte Landeshauptmann-Stellverterterin Christine Haberlander (VP) vor wenigen Tagen in den OÖN. Die derzeitige Entwicklung spricht nicht unbedingt dafür, dass das so bleibt: Die Zahl der Corona-Fälle in den Krankenhäusern steigt wieder stark an. 208 Covid-Patienten mussten laut Krisenstab des Landes am Montag in den oberösterreichischen Spitälern behandelt werden, das sind um 24 mehr als noch am Tag davor.

Auch die Situation auf den Intensivstationen hat sich zuletzt wieder zugespitzt: Die Zahl der Covid-Patienten ist dort innerhalb der vergangenen sieben Tage um fast 71 Prozent auf 41 Fälle angestiegen. Zum Vergleich: Am 21. Februar mussten nur zwölf Covid-Patienten auf den Intensivstationen behandelt werden.

Es zeige sich zudem, dass wegen der Virusmutation die Zahl schwerer Krankheitsverläufe zunehme. Musste während der zweiten Corona-Welle noch einer von zehn Patienten auf die Intensivstation, sobetreffe das derzeit einen von fünf. Die Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden müssen, seien deutlich jünger als noch vor wenigen Monaten: "Nicht mehr 80 plus, sondern zwischen 40 und 70 Jahren", heißt es aus dem Krisenstab.

Die regionale Verteilung der Covid-Patienten in den Spitälern spiegelt nicht unbedingt die Entwicklung der Neuinfektionen wider. Wie berichtet, waren die Bezirke Perg, Kirchdorf, Braunau und Wels-Land zuletzt die Hotspots, was die Sieben-Tage-Inzidenz betrifft.

Bei den Hospitalisierungen ist jedoch momentan das Salzkammergut hauptbetroffen. 45 Covid-Patienten müssen in den Häusern des Salzkammergutklinikums betreut werden, das ist – bei einer viel geringeren Einwohnerzahl – der zweithöchste Wert hinter Linz (47). In den Spitälern im Innviertel mussten gestern 38, im Klinikum Wels-Grieskirchen 33, im Mühlviertel 26 und im Pyhrn-Eisenwurzen-Klinikum 19 Covid-Patienten betreut werden.

Artikel von Christian Ortner