Mehr als 2 Promille: 31-Jähriger übersah Kreuzung in St. Johann am Walde und raste durch Garten

Der Mann war gegen 16 Uhr mit seinem Kastenwagen auf der Warleitner Landesstraße von Schneibenschlag in Richtung St. Johann am Walde unterwegs. Laut eigenen Angaben hatte der Fahrer während der Fahrt auf sein Handy geschaut und übersah deshalb die Kreuzung mit der bevorrangten Frauscherecker Landesstraße, die kurz vor dem Ortsgebiet von St. Johann am Walde liegt.

Er fuhr geradeaus über die T-Kreuzung und krachte mit voller Geschwindigkeit in einen Garten. Dabei überrollte der Kastenwagen fünf Granitsäulen und zerstörte die metallenen Zaunelemente des Gartenzauns. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Zaunelemente bis zu 50 Meter weit weggeschleudert. Der Wagen kam erst etwa 100 Meter weiter in einer Wiese zum Stillstand.

Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,02 Promille, woraufhin ihm der Führerschein vorläufig abgenommen wurde. Der Sachschaden wurde auf einen fünfstelligen Euro-Bereich geschätzt, so die Polizei.

