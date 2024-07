Medizinstudium: "Arzt zu werden, ist für mich ein Kindheitstraum"

Schritt für Schritt nähern sich die Anwärter auf das Medizinstudium der Ausweiskontrolle in der Messehalle Wels. Einige wirken gelassen, andere hingegen schauen mit nervösen Blicken durch den Raum. In Farbkategorien werden sie ihren Plätzen in einer der zahlreichen Sitzreihen in der Halle zugeteilt – auf den Tischen liegen Kugelschreiber, auch Süßigkeiten als Nervennahrung dürfen an diesem Tag nicht fehlen. Ein kurzes Schläfchen, tief durchatmen, ein letzter Blick auf das Handy, ehe dieses und Smartwatches vor Testbeginn um 9 Uhr in ein Kuvert gepackt und unter dem Tisch gelagert werden müssen.

Mit einem Lächeln sitzt Matteo Chini in der zweiten Reihe; der 20-Jährige aus Neukirchen wirkt an diesem Testtag relativ gelassen. „Ich spekuliere, dass viele nicht zum Test kommen. Manche probieren es nur nach der Matura und haben gar nicht so viel gelernt.“

Ein Jahr Vorbereitung

Mit seiner Sitznachbarin Zeynep Göksu Celik wird diskutiert, welcher Teil des rund achtstündigen Testverfahrens wohl der schwierigste wird. „Also für mich ist es definitiv der Teil, bei dem man sich Ausweise mit Namen, Allergien und weiteren Patienteninformationen merken muss“, sagt die 18-Jährige aus Perg. „Ich hatte vor zwei Wochen die Matura in Biologie – da bin ich mir also relativ sicher, auch der Teil mit den Zahlenfolgen wird vermutlich gut funktionieren.“

Bereits seit einem Jahr hat Katharina Ainz aus Salzburg die Vorbereitungsunterlagen für das Testverfahren zu Hause. Die 20-Jährige hat heuer die Matura absolviert, hat aber bereits in den Sommerferien 2023 mit der Vorbereitung auf den Medizin-Aufnahmetest begonnen: „Ich möchte das schaffen, weil ich familiär bedingt erlebt habe, wie wichtig der Arztberuf ist.“ Eine Umfrage unter den 1511 Teilnehmern des Medizin-Aufnahmetests zeigt: Der Arztberuf ist für viele ein Kindheitstraum.

Große Herausforderung

Respekt vor dem Durchhaltevermögen der angehenden Mediziner zeigt JKU-Vizerektor Andreas Janko: „Es ist eine große Herausforderung, vor die sie gestellt sind. Der MedAT hat sich in den letzten Jahren bewährt.“ 2024 gibt es zehn Studienplätze mehr an der JKU – somit werden 320 Studierende im Herbst mit Medizin beginnen. Eine Maßnahme gegen den Ärztemangel sei das aber nicht, sagt Janko. „Ich glaube, dass der Personalmangel nicht an den Ausbildungskapazitäten liegt. Probleme gibt es erst nach der Ausbildung.“

Daher gibt es 2024 sogenannte gewidmete Studienplätze: Von insgesamt 1900 Studienplätzen an den vier Medizinuniversitäten in Österreich stehen 85 Plätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse zur Verfügung. Bewerber verpflichten sich, nach ihrer Ausbildung für eine bestimmte Zeit als Kassen-, Spitals-, Militär- oder Amtsarzt im Land zu arbeiten.

Nachgefragt:

"Ich lerne bereits seit einem Jahr für den Test. Ich möchte es schaffen – das hat bei mir auch familiäre Gründe. Ich möchte anderen helfen können.“ - Katharina Ainz, 20, Salzburg

"Viele probieren den Test, ohne wirklich viel zu lernen. Daher bin ich relativ gelassen. Eine Herausforderung wird aber sicher der Teil mit Textverständnis.“ - Matteo Chini, 20, Neukirchen

„Bei der Matura habe ich Biologie als Fach gewählt, daher bin ich mir da sicher. Das Schwierigste ist, glaube ich, das Überprüfen der Patienteninfos.“ - Zeynep Göksu Celik, 18, Perg

