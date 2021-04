Lkw überholt: Lenkerin verstarb noch an der Unfallstelle

Nachdem eine 53-Jährige einen Lkw überholt hatte, ordnete sie sich mit ihrem Pkw wieder vor dem Fahrzeug ein. Doch der Lkw bremste nicht ab und fuhr auf den Pkw auf. Der Pkw wurde in eine Böschung neben der Fahrbahn geschoben. Die Frau wurde so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen erlag.

Die 53-Jährige saß alleine in ihrem Wagen.