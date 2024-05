Youtuber und Poetry-Slammer sollen Junge zur "Woche der Vielfalt" locken

Eine Stadt ist bunt und bunt ist die Stadt Linz. Das Programm der diesjährigen "Woche der Vielfalt" ist gewissermaßen ebenfalls farbenfroh und richtet sich heuer besonders an junge Menschen. "Das Ziel ist es, dass durch solche Veranstaltungen über Kulturgrenzen hinaus Freundschaften entstehen und gerade Junge ein anderes Verständnis füreinander entwickeln", sagt Tina Blöchl, Vizebürgermeisterin und Integrationsreferentin der Stadt Linz (SP), im Gespräch mit den OÖN. Ab heute, Montag, bis kommenden Samstag sind alle Linzerinnen und Linzer dazu eingeladen, sich interkulturell auszutauschen und besser kennenzulernen. "Jeder hat eine eigene Identität und ist ein wichtiger Teil der Linzer Gesellschaft", sagt Blöchl.

Persönliches auf der Bühne

Der Großteil der Veranstaltungsformate ist neu und richtet sich speziell an ein jugendliches Publikum. Dieser Strategiewechsel ist laut Blöchl kein Zufall: "Die Erfahrungen zeigen, dass wir in der Integrationsarbeit gerade bei jungen Menschen ansetzten können, um sie für ein bereicherndes Miteinander zu öffnen." So findet beispielsweise in Kooperation mit dem Verein Wortwerkler am Mittwoch, 15. Mai, ein Poetry-Slam zum Thema "Alltagsrassismus" statt. Junge Menschen bekommen damit eine Bühne, um über ihre persönlichen Erfahrungen zu sprechen. "Diskriminierung und Feminismus sind populäre Themen in der Slam-Szene. Viele der Künstlerinnen und Künstler hatten bereits dazu passende Texte in der Schublade", sagt der stellvertretende Vereinsobmann, Markus Haller. Eine der Slammerinnen ist Selina Binderlehner, die mit ihren Texten auch auf internationalen Bühnen vertreten war. Ebenso die Vereinsobfrau Laura Hellmich, die einen eigens für die Woche der Vielfalt geschriebenen Text zum Besten geben wird.

Youtuber KrappiWhatelse tritt beim „River of Change“ auf. Bild: Krappiwhatelse

Musik für Klein und Größer

Um schon die kleinsten Linzer an wichtige Themen wie Gleichberechtigung und Gewaltfreiheit heranzuführen, gibt es heuer zum zweiten Mal das Kinderrockkonzert mit Suli Puschban. Auch beim "River of Change", der den Abschluss der Woche bildet, sind Antidiskriminierung und als Gesellschaft zusammenzuwachsen die zentralen Punkte. Vor der Kulisse der Donaulände präsentiert sich am Samstag ein buntes Potpourri – von Balkantänzen und 70er-Jahre-Retromusik bis zu Breakdance und Hip-Hop. Youtuber KrappiWhatelse ist mit vielen anderen Künstlern am Start.

Programm der Woche der Vielfalt

Montag: "Zwischen Welten", Ausstellung von Sonja Grasmug; 18 Uhr, Foyer Altes Rathaus

Mittwoch: "Alltagsrassismus", Poetry-Slam in Kooperation mit Verein Wortwerkler; 19 Uhr, Last by Schachermayer

Donnerstag: "Enter_Tainer", Verein Sozial- und Gemeinwesenprojekte und Institut Interkulturelle Pädagogik; 9 bis 16 Uhr, Vorplatz Altes Rathaus

Freitag: Kinderrockkonzert mit Suli Puschban; 15.50 Uhr, Hauptplatz

Samstag: "Meet & Greet" mit Migrations- und Integrationsbeirat; 10 bis 13 Uhr, Vorplatz Altes Rathaus "River of Change", Abschlussveranstaltung mit Livemusik, Tanzvorführungen, DJ und Youtuber KrappiWhatelse; 16 bis 20 Uhr, Donaulände

Autorin Lena Gattringer Redakteurin Leben

