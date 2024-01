Integration durch Vorbilder statt Halloween-Krawalle

Polizei-Großeinsatz in der Halloween-Nacht in Linz 2022.

Es gelte Jugendlichen mit Migrationshintergrund Mut zu machen, Werte sowie Normen zu vermitteln und Chancen aufzuzeigen. Mit den Halloween-Krawallen 2022 in Linz rückten Schulen mit hohem Migrationsanteil in den Fokus. Um erneuten Ausschreitungen dieser Art vorzubeugen, startete das Land Oberösterreich erst die "Aktion Respekt". Damit die Integration gelingt, wird nun erstmals auf Vorbilder und Role Models, die in den Volks-, Mittel- und Polytechnischen Schulen Workshops abhalten, gesetzt. "Ich bin von dieser Grundidee sehr überzeugt", sagt Integrations-Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Bis zum Sommer werde nun getestet, ehe evaluiert und möglicherweise optimiert werde. "Unser Ziel ist es, dieses Projekt in die Breite zu bringen", betont Hattmannsdorfer.

Bis April ausgebucht

Der Verein für Integration, Bildung und Kultur (IBUK) ist als Organisator jedenfalls einmal bis April ausgebucht. "Rund 30 Workshops werden es sein. Heute hat zum Beispiel Steyr angerufen und für mehrere Schulen gebucht", sagt IBUK-Obmann Sefa Yetkin. Zurzeit befinden sich 70 Personen auf der Role-Model-Liste, darunter sieben von der Polizei genauso wie Ärzte, Künstler oder Vorbilder aus handwerklichen Berufen. "Wir wollen den Jugendlichen aufzeigen, dass der Spagat zwischen ihrer Herkunft und ihrem Leben in Oberösterreich zu schaffen ist", sagt Yetkin und dass "ohne die Identität zu verlieren beziehungsweise diese zu leugnen".

Angesprochen wurden Schulen mit einem hohen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund, in zwei davon fanden bereits kurz vor Weihnachten Workshops statt. "Im Vorfeld war eine gewisse Aufregung spürbar, aber die Kinder waren sehr begeistert", sagt eine Direktorin. Zusätzlich zur Orientierungshilfe für die Jugendlichen werden auch die Eltern mit Infoabenden ins Boot geholt. "Die Akzeptanz ist sehr groß. Es waren in beiden Fällen alle Eltern da", schildert IBUK-Obmann Yetkin.

"Großes Potenzial" für Polizei

Der Anstoß für das Projekt "Eduvision - Erfolgsvordergrund statt Migrationshintergrund" war ein Besuch des Integrations-Landesrates bei der Berliner Polizei vor einigen Monaten. Die Exekutive der deutschen Bundeshauptstadt setzte im Sommer 2022 vermehrt auf Personen mit Einwanderungsgeschichte (37 Prozent). Positive Erfahrungen aufgrund der kulturellen und sprachlichen Kompetenzen der Beamten sowie deren besserer Zugang zu migrantischen Communitys waren die Folge. "Bei der Polizei in Oberösterreich haben wir nur einen sehr geringen Anteil solcher Beamten", findet sich Landespolizeidirektor Andreas Pilsl zufolge, etwa unter den Linzer Jugendkontaktbeamten keiner mit Migrationshintergrund.

Pilsl sieht in dem angelaufenen Projekt jedenfalls großes Potenzial: "Wir profitieren als Organisation und für die jungen Leute ist es natürlich auch eine Chance." Aufgrund des "transparenten Auswahlverfahrens" habe jeder österreichische Staatsbürger die Möglichkeit auf die Polizeiuniform. "Sofern er oder sie sich bisher nichts zu Schulden kommen hat lassen, wie etwa die Jugendlichen in der Halloween-Nacht 2022", nennt der Landespolizeidirektor ein Ausschlusskriterium.

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

