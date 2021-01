"Wir wollen wieder etwas machen"

Dann starten Frédéric und Avedis Sislian mit ihrem neuen Takeaway-Angebot. "Wir sind seit Anfang November daheim und wollen endlich wieder etwas machen", sagt Avedis Sislian. Auch weil weiter ungewiss ist, wann die Gastronomiebetriebe wieder öffnen dürfen.

Von 11 bis 15 Uhr können Montag bis Freitag die Speisen abgeholt werden, der Wochenmenüplan ist online (www.bistro-frederic.at) zu finden. Um Vorbestellung (telefonisch oder per Mail) wird ersucht. Die Speisekarte wird mit einigen Neuerungen aufwarten, so Sislian: "Wir hatten in den letzten Wochen genug Zeit, Ideen zu sammeln, die werden wir jetzt ausprobieren."

Die ersten Rückmeldungen auf das neue Angebot seien sehr positiv, Sislian hofft darauf, dass es rege in Anspruch genommen wird. Und auch darauf, "dass, wenn wir wieder aufsperren dürfen, uns die Leute nicht vergessen haben."