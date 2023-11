Wintermarkt am Südbahnhof

Es ist eine Initiative von 15 Kojenbetreiber des Südbahnhofmarktes, die ab Ende dieser Woche ein neues Veranstaltungsformat möglich macht. "Winter am Markt" ist der Name.

Bis Weihnachten wird jeden Freitag und Samstag am Nachmittag bis 18 Uhr Wintermarktatmosphäre zum Genießen und Einkaufen geboten. Von heißen Maroni, Bratwürstel, Leberkäsevariationen über Weihnachtsbockbier, Glühmost, Schilcher Glühwein und Punsch bis hin zu Vanillekipferl, Kletzenbrot und gebackene Mäuse ist vieles dabei.

Ein Musikprogramm soll zudem dafür sorgen, dass auch nach 18 Uhr der Südbahnhofmarkt einladend bleibt. Am 1. Dezember spielt ab 15 Uhr die Magistratsmusik am 15., 22. und 23. Dezember serviert Klaus Niederhuber sein traditionelles und modernes Weihnachtslieder-Repertoire.

Für die Kinder zum Vormerken: Am 2. Dezember ist der Nikolaus von 9 bis 12 Uhr am Südbahnhofmarkt anzutreffen. Am 6. Dezember wird der Nikolaus dann auch am Christkindlmarkt am Hauptplatz und am Weihnachtsmarkt im Volksgarten ab 15 Uhr kleine Geschenke an die Kinder verteilen.

