Wenn die Kinder mit den großen Stars trainieren

Die Freude am Sport wecken und den Bewegungsdrang der Kinder fördern: Das will das von der Stadt Linz vor rund fünf Jahren ins Leben gerufene Format "Sport & Spaß mit den Stars". Für diese "sportliche Mission" werden alle Jahre wieder die Aushängeschilder der Linzer Vereine an Bord geholt.

Die für Sportagenden zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP), die die Bewegungsaktion initiiert hat, zog gestern eine zufriedene Bilanz. Vom Kicken mit den Fußballern von Blau-Weiß Linz bis hin zu den gemeinsamen Eiszeiten mit den Eishockeyspielern der Black Wings sei das Format in den vergangenen Jahren auf allen Ebenen ein riesiger Erfolg gewesen. Dieser sei auch von der Coronakrise und der damit verbundenen Umstellung auf digitale Sporteinheiten nicht ausgebremst worden.

Insgesamt hätten in den vergangenen Jahren tausende Schulanfänger an den unterschiedlichen Aktionen teilgenommen, neben Fußball und Eishockey stehen etwa auch Tennis, Leichtathletik, Schwimmen und Volleyball auf dem Programm. "Für die Kids sind die Sportstunden mit den Athleten ein unvergessliches Erlebnis. Sie sind wie ihre großen Vorbilder mit Ehrgeiz und vollstem Einsatz bei der Sache und entdecken so häufig ihr Interesse an der jeweiligen Sportart", sagte Hörzing, die den Vereinen großen Dank aussprach. Mit dem heurigen Jahr sind neue Kooperationen hinzugekommen – unter anderem mit dem Urban Dance Club (Breaking).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.