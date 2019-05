Was macht ein Linzer O-Bus mitten in Genua?

Falls sich dieser Tage für Linzer bei einem Besuch in Genua Heimatgefühle einstellen, weil da ein vertrauter O-Bus seine Runden zieht, dann hat das seine Richtigkeit und ist keineswegs diebstahlverdächtig. Denn ein neuer, vollelektronischer 24-Meter-Doppelgelenksbus ist bis Ende der Woche zu Testzwecken in Genua. Das Leihgeschäft steht unter dem Motto "Zurück zu den Wurzeln": Vor 75 Jahren kamen die ersten O-Busse, die in Linz eingesetzt wurden, aus Italien.

Nach Test und Präsentation des Fahrzeuges vor der Stadtverwaltung wird der moderne O-Bus morgen beim Symposion "Mobilität der Zukunft" in Genua auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Am Freitag erfolgt dann der Rücktransport des Fahrzeuges in die Heimat nach Linz.

