Mensch, Natur und Wohnraum in perfekter Harmonie: Das ist das, woran die Innviertler Markus Hörmanseder und Philipp Hüttl schon als Studenten geglaubt haben. In der gemeinsamen WG in Wien haben die FH-Studenten für Bauingenieurwesen und Baumanagement bereits gewusst, dass ihnen das Gemeinwohl im Bauen besonders am Herzen liegt.