Volksbefragung Westring: "Wir geben nicht auf"

Mittels Presseaussendung wurde gestern seitens des Linzer Magistrats informiert, dass dem Begehr der Einleitung einer Volksbefragung zur A26/Westring nicht stattgegeben werde. Von den knapp eingereichten 10.000 Unterschriften seien nur knapp 4872 gültig gewesen. Die Hürde von 6104 gültigen Unterschriften wurde somit nicht genommen.

Für die von 23 Bürgerinitiativen unterstützte Bewegung ist die Angelegenheit damit aber nicht erledigt - im Gegenteil. „Für uns ist diese Diskrepanz zwischen eingereichten und gültigen Unterschriften nicht nachvollziehbar, wir werden daher sofort eine Einsichtnahme beantragen, nach welchen Kriterien hier geprüft wurde", sagt Gerald Oberansmayr von der Initiative "Verkehrswende jetzt".

Parallel zu dieser Einsichtnahme werden die Aktivisten das Sammeln von Unterschriften fortsetzen, um wenn nötig die noch fehlenden Unterschriften rasch nachreichen zu können. so die Ankündigung der Bewegung. „Der Bau des Westring-Tunnels soll im Herbst 2024 beginnen, es ist also noch Zeit für das Sammeln weiterer Unterschriften. Bei entsprechendem Tempo kann die Volksbefragung dann Ende 2023/Anfang 2024 über die Bühne gehen. Dann können die Linzer erstmals selbst ein Wort bei dieser wichtigen Entscheidung mitreden."

Unterschriftenaktion bei Rad-Demo auf A7

Wie berichtet, fordern die Aktivisten, dass der Bau des Westrings nach der Fertigstellung der Neuen Donaubrücke gestoppt wird. "Statt zusätzlichen Autoverkehr in die Stadt zu holen, können wir mit der Milliarde, die diese Autobahn kosten würde, den öffentlichen Verkehr und die umweltfreundliche Mobilität in und um Linz so attraktiv machen, dass alle davon profitieren: die Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen in der Stadt, aber auch die Pendler, die stressfreier und billiger in die Arbeit kommen können", sagt Gertraud Walli, die sich ebenfalls bei "Verkehrswende jetzt" engagiert.

Bereits am Sonntag, 16. April, werden wieder Unterschriften gesammelt - und zwar bei der Rad-Demo auf der A7. Diese steht unter dem Motto: Radeln auf der Autobahn – gegen den Bau neuer Autobahnen!“ Treffpunkt ist um 10 Uhr auf der A7-Voestbrücke, Auffahrt Hafenstraße.

