Vier neue Rüstlöschfahrzeuge für Linzer Freiwillige Feuerwehren

Bislang war es üblich, dass die vier Freiwilligen Feuerwehren in Linz, gebrauchte Fahrzeuge der Berufsfeuerwehr nach etwa 15 Einsatzjahren übernehmen. Das soll sich nun ändern. Ab 2027 erhalten die Einsatzorganisationen je ein fabrikneues Rüstlöschfahrzeug.

Mehr zum Thema: Linzer Berufsfeuerwehr musste zwölf Mal pro Tag ausrücken

"Die Anschaffung ist ein starkes Bekenntnis zur Sicherheit und Einsatzbereitschaft unserer Feuerwehren", sagt der geschäftsführende Vizebürgermeister Dietmar Prammer (SP). Die Freiwilligen Feuerwehren freuen sich über dieses "Zeichen der Wertschätzung", wie es Günter Sueti, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Pöstlingberg formuliert.

Stadt investiert 2,4 Millionen Euro

Die neuen Rüstlöschfahrzeuge sind speziell auf die Anforderungen der Feuerwehren abgestimmt und so konzipiert, dass sie eine Einsatzdauer von mindestens 25 Jahren gewährleisten. Dadurch entfallen die bisherigen Übergaben und Überholungen, was langfristig finanzielle und personelle Ressourcen schont. Der Stückpreis beträgt etwa 550.000 Euro, insgesamt werden demnach 2,4 Millionen Euro investiert. Der Beschluss soll in der kommenden Gemeinderatssitzung am 12. Dezember fallen. "Sicherheit gibt es nicht zum Nulltarif, aber eines ist sicher: Investitionen in die Sicherheit der Linzer zahlen sich immer aus", sagt Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP).

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper