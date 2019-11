Verkostung mit Tradition: Linzer Weinherbst

Der Wein hat in Linz zwei Jahreszeiten: den Frühling und den Herbst. Und Linz hat einen umtriebigen Veranstalter, der seit Jahren den Wein saisonal geschickt in Szene setzt: Klaus Stumvoll.

Der Linzer begann bereits vor 24 Jahren, den Weinfrühling zu organisieren. Der Linzer Weinherbst findet heuer zum 19. Mal statt. Stumvoll gilt somit als einer der Ersten, die eine derartige Publikumsveranstaltung in Oberösterreich ins Leben gerufen haben. "Es ist die Freude am Wein, und ich möchte die Begeisterung anderen Menschen zugänglich machen", sagt Stumvoll, der hauptberuflich in der Landwirtschaftskammer für die Gärtner in Oberösterreich zuständig ist. Das Interesse am Wein liegt wie im Gartenbau an der Vielfalt. "Es gibt so viele Rebsorten, unterschiedliche Gebiete, und jeder Winzer hat ein großes Sortiment mit", sagt Stumvoll mit Begeisterung.

50 Winzer zu Gast

Am 29. November kommt erneut eine feine Auswahl an heimischen Winzern ins Palais Kaufmännischer Verein und gibt Einblick in die bunte Weinlandschaft Österreichs.

Unter den 50 Weinmachern ist auch Georg Schmelzer aus Gols vertreten, der seine Weinen minimal behandelt und so lässt, wie sie sind: unverfälscht und pur. "Ich bin kein Showman. Ich sage nur das, was ich mit dem Wein mache: nämlich nichts. Die Weine sind, wie sie sind. Jeder soll sich selber sein Urteil bilden, wie der Wein auf ihn wirkt", sagt Schmelzer.

Neben dem biodynamischen Winzer trifft man weitere gute Weinproduzenten. Zum Beispiel das Weingut Wellanschitz, das mit dem Mittelburgenland DAC Hussi 2017 bei der vergangenen Weinshow den zweiten Platz beim Publikum erreichte.

Vom Eisenberg sind zwei Betriebe zu empfehlen, die bei den Weinshows regelmäßig im Spitzenfeld landen: das Weingut Jalits, ein Familienbetrieb aus Badersdorf, und StephanO aus Deutsch-Schützen, ein ebenso ausgezeichneter Betrieb aus dem Südburgenland.

Wer Weine aus Niederösterreich bevorzugt, findet eine erquickliche Auswahl bei der Domäne Wachau, die neben den klassischen Weinen auch die vorzügliche Backstage-Linie anbietet. Aus der Steiermark kommt unter anderem Peter Skoff, der rund um den Kranachberg seine Reben pflegt. Wer sich weiter südlich Gusto holen will, ist bei Dietmar Foller an der richtigen Stelle. Der Weinliebhaber präsentiert ausgewählte italienische Bio-Tropfen aus seiner Vinothek "il piacere".

Linzer Weinherbst

Das Palais Kaufmännischer Verein steht am Freitag, 29. November, von 14 bis 21 Uhr, erneut im Zeichen österreichischer Spitzenweine. Mehr als 300 ausgesuchte Tropfen von 50 Winzern aus 20 verschiedenen Weinbaugebieten können einen Nachmittag lang verkostet werden.

Eintritt: 20 Euro, Karten an der Tageskassa, weitere Infos zur Veranstaltung unter: www.linzer-weinherbst.at