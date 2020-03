Gästebewertung: Die besten Linzer Lokale

Besser, als so mancher vermuten würde, ist das gastronomische Angebot in Linz. Gleich 34 Restaurants sind im kürzlich erschienenen Gourmetführer Falstaff 2020 gelistet, der Gabeln verteilt. Für die Bewertung zückten tausende Gäste ihr Handy.

Unangefochtene Nummer eins ist die Verdi hoch über Linz mit drei von vier Gabeln (94 Punkte), in der Erich Lukas mit seinem Sohn Philipp kocht. Ihm folgt Georg Essig mit seinem Essig’s als Nummer zwei und einem Falstaff-Punkt weniger nach. Die Linzer Bronzemedaille gebührt Philipp Lukas, der die bodenständigere Verdi-Einkehr stabil auf Rang drei hielt.

"Kleiner Grieche" weiterhin top

Dann gibt es aus dem Kliemstein Erfreuliches zu vermelden. Das kleine, feine Feinschmeckerrestaurant im Salzamt an der Donaulände unter Ägide von Michael Müller gewann einen Punkt auf 89 dazu und kratzt hart an der 90-Punkte-Marke, die den Einstieg für drei Gabeln markiert. Eben dieses Niveau hat unverändert etliche Jahre der Kleine Grieche in der Linzer Altstadt, gefolgt von Göttfried und dem Rossbarth, das mit einem Zuwachs von zwei Punkten zu den Gewinnern zählt.

Gemeinsam sind sie Rossbarth: Sebastian Rossbach und Marco Barth Bild: VOLKER WEIHBOLD

Unter den Aufsteigern ist auch Bernhard Preslmayer, der sich mit einem Zuwachs von zwei Punkten auf 86 eine zweite Gabel erkochte. Sein Lokal auf der Pfarrplatzseite der Altstadt ist manchen noch als frühere Wagnerei bekannt.

Bernhard Preslmayer kochte sich eine Klasse höher. Bild: (Alexander Schwarzl)

Pöstlingbergschlössl konstant

Auf Rang zehn gebührt dem Pöstlingbergschlössl der Gebrüder Gallistl ein Platz in der Gourmet-Hitparade mit unverändert zwei Gabeln.

Freude gibt es auch im Muto in der Linzer Altstadt (früheres Herz Ass und Römerbrunnen), das einen Punkt und eine zweite Gabel gewann. Unverändert zwei Gabeln hält bei gleichbleibender Wertung das Pianino von Harry Katzmayr. Mit einem Punkt Zuwachs festigte das indische Restaurant Royal Bombay Palace seine Gabel.

Auch im mit guten Lokalen nicht gerade gesegneten Wifi-Viertel werden Feinschmecker fündig. Das Mondigo in der Wiener Straße 157 legte einen Punkt auf 83 zu und liegt stabil im Ein-Gabel-Rang. Aus dem Stand auf diese Wertung kam das 2Raum in der Bethlehemstraße, das von Peter Schörgendorfer und Bahramuddin Ghiasi seit gut eineinhalb Jahren betrieben wird. Dort gab es auf Anhieb 83 Punkte und eine Gabel.

2Raum-Chefs Peter Schörgendorfer und Bahramuddin Ghiasi Bild: Alexander Schwarzl

Ebenfalls von null auf eine Gabel kochte man sich mit 81 Punkten im neuen Ängus Downtown am Pfarrplatz. Den größten Punktezuwachs verzeichnen die (meist männlich bekochten) Donauwirtinnen in Alturfahr West. Mit einem Plus von drei Punkten rutschen sie auf 81 und damit in die Gabelwertung.

Anton und Herberstein Verlierer

Wie immer gibt es auch Verlierer. "Das Anton" im Musiktheater rutschte um einen Punkt auf 84 ab und muss damit eine seiner zwei Gabeln lassen. Gleich zwei Punkte minus gab es für das Herberstein, das ebenfalls eine seiner zwei Gabeln abtreten muss.

Im Paul’s am Domplatz gab es einen Punkt weniger auf 81, was aber immer noch für eine Gabel gut ist. Das Gleiche gilt für den Promenadenhof mit identer Bewertung. Eine Überraschung ist das Ebisu-Sushi-Lokal in der Peuerbachstraße 2 in Urfahr. Dort gibt es eine Gabel neu für echte vietnamesische Küche.

Auch im Umland kocht man spitze

Gourmetmäßig gut verköstigt wird man auch in den Linzer Umlandgemeinden. Gleich 16 Restaurants warten im neuen Feinschmeckerführer Falstaff 2020 mit prämierter Küche auf. Drei Punkte auf 90 legte die Bergdiele in Leonding zu und stieß in den Drei-Gabel-Rang.

Dicht folgt Manuel Grabner mit seinem Holzpoldl in Lichtenberg und einer mit 88 Punkten unveränderten Bewertung und zwei Gabeln. Zwei Gabeln hat gerade noch das Nepomuk in St. Florian, das um einen Punkt auf 85 abrutschte.

Über 85 Punkte, aber mit einem Plus von drei, freut sich die Familie Bauernfeind vom Köglerhof in Großamberg/Koglerau.

Freude wird es auch im Gasthaus Reif in Alkoven geben, das um zwei Punkte auf 85 und um eine Gabel auf zwei zulegte. Minus einen Punkt auf 83 musste die Familie Koppler vom Gasthaus zur Kanne in St. Florian hinnehmen, hielt aber die Gabel mit 83 Punkten souverän.

Auch in Enns ist ein Restaurant im Falstaff-Rang. Im La Tavola im Schloss Ennsegg wird unverändert gut gekocht, was wieder 82 Punkte und erneut die Gabel brachte.

Auch in Feldkirchen an der Donau hielt man im trendigen Thalhammers am Badesee das Genussniveau mit 81 Punkten und einer Gabel. 82 Punkte gibt es für die die Spitzwirtin in Alkoven, die sich über ein Plus von einem Punkt freut.

Freude auch in Ottensheim

Ottensheim scheint nun ebenso auf dem Radar der Feinschmeckerwelt auf. Das Casa Vecchia am Marktplatz wurde heuer neu mit 82 Punkten und damit einer Gabel bewertet. In Marchtrenk dürfte man im Gegenteil eher aufatmen. Das Gasthaus Fischer büßte zwei Punkte ein und hielt aber mit 80 Punkten haarscharf seine einzige Falstaff-Gabel.

Selbiges gilt auch für den Luftenberger Hof in Luftenberg, der es aber als Golfplatz-Restaurant nicht eben leichter hat.

Stiftskeller schaffte den Aufstieg

Ebenso 80 Punkte, aber deswegen Grund zur Freude hat das Ehepaar Till vom Stiftskeller in St. Florian. Dieser gewann einen Punkt auf 80 dazu und rangiert erstmals in der Gabelzone.

Das Restaurant im Schloss Traun und das trendige AmPlatz in Asten können sich mit heuer unverändert 80 Punkten erneut über ihre vormals

Artikel von Karin Haas Kulinarik-Redakteurin k.haas@nachrichten.at