Urfahraner Jahrmarktareal: Wann wird es endlich grüner?

Die Debatten über das Urfahraner Jahrmarktareal und seine (Nicht-)Begrünung sind wieder voll entbrannt. Eigentlich herrscht seit Jahren Konsens darüber, dass das Areal grüner gestaltet werden soll, die geplante Wasserbucht wurde aus Kostengründen wie berichtet gekippt. Doch auch abseits davon ist bisher nichts passiert.

Frischen Wind in alte Debatten hat kürzlich Kira Schinko gebracht, die in der Ferihumerstraße aufgewachsen ist; ihre Mutter wohnt immer noch dort. Sie sucht mittels Wettbewerb den heißesten Linzer Balkon und will so für Entsiegelung, allen voran am Jahrmarktareal, werben. Nach den Grünen bekräftigen nun auch KPÖ und FPÖ neuerlich, dass es in Urfahr Verbesserungen braucht.

„Ignorierte“ Anrainerinteressen

„Die verantwortliche Politik muss endlich handeln und dieses Gelände durch Begrünung zu einem Naherholungsgebiet umwandeln. Es ist unverständlich, warum die berechtigten Interessen der Anrainer seit Jahren ignoriert werden“, kritisiert KPÖ-Gemeinderat Michael Schmida. Der traditionell zweimal jährlich stattfinde Urfahraner Markt sei kein Hindernis für die notwendige Boden-Renaturierung.

„Es gibt seit Jahren einen Konsens in der Stadtregierung, dass für die Neugestaltung rund drei Millionen Euro aufgewendet werden sollen. Um so viel Geld sollten die Linzer auch einiges bekommen, konkret eine Begrünung der unschönen Betonwüste und ansprechende Veranstaltungen“, drängt auch FP-Stadtrat Michael Raml auf mehr Tempo. Verlegungsdebatten (Linz+ hatte zuletzt ein Areal in der Heizhausstraße als neuen Standort für den Urfahraner Markt vorgeschlagen) erteilt er eine Abfuhr.

