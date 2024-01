Südliche Landstraße bereitet Luger am meisten Sorgen

Im Herbst waren Passanten auf dem Taubenmarkt eingeladen, "besondere Orte" in der Innenstadt zu markieren. Blaue Punkte für die Lieblingsorte, rote für solche mit Verbesserungspotenzial. Insgesamt 16.000 Punkte wurden geklebt und 11.000 Kommentare dazu abgegeben. Die Ergebnisse zeigen zum einen, dass verschiedene Orte von den Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen werden. "Was dem einen gefällt, ist dem anderen schon zu viel", sagt Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) dazu. Oft wurde auch ein und derselbe Ort von der gleichen Person doppelt markiert, etwa der Hauptplatz als Lieblingsplatz, aber zugleich die Verkehrsbelastung dort als Problem identifiziert. Die meisten blauen Punkte konzentrieren sich auf dem Hauptplatz, dem Alten Markt und dem OK-Platz, die demnach die Lieblingsplätze der Linzer sind.

Linzer City zukunftsfit machen

Die Befragung ist eine der Grundlagen für das Innenstadtkonzept, an dem gerade gearbeitet wird und das im Herbst präsentiert werden soll. Damit will die Stadt auf die rasanten Veränderungen etwa im Handel oder durch die Klimakrise reagieren und die Linzer City zukunftsfit machen. "Die Innenstadt soll ein Ort für Wohnen, Arbeit, Freizeit, Gastronomie und für die ganze Wirtschaft sein", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) heute bei einer Pressekonferenz zum Fahrplan für das Innenstadtkonzept. Vor 40 Jahren sei man wegen des Einkaufens in die Innenstadt gegangen. Der Anspruch der Menschen habe sich aber massiv verändert. Heute geht es auch um Freizeitmöglichkeiten, um Kultur und Gastronomie. Nicht zuletzt wollen immer mehr Linzer in der Innenstadt leben. Mit 25.000 Einwohnern ist sie der statistisch größte Stadtteil.

Prozess läuft seit Sommer

Bei der Umgestaltung will Luger nicht auf einzelne Bereiche, wie eine umfassende Verkehrsberuhigung oder längere Gastro-Öffnungszeiten setzen, sondern auf eine Breite von Maßnahmen. Zentrale Handlungsfelder sind die unterschiedlichen Nutzungsarten, der öffentliche Raum und die Mobilität. Seit dem Sommer läuft der Prozess an dem ein interdisziplinäres Planungsteam aus Wien, Gmunden und Kopenhagen gemeinsam mit dem Linzer Magistrat und zahlreichen Interessensvertretern arbeitet. Basierend auf der Umfrage, an der sich 4000 Menschen beteiligt haben, wird es für die Neugestaltung drei Schwerpunkte geben: den Hauptplatz, das Neustadtviertel und die südliche Landstraße mit Volksgarten und Schillerpark.

Umgestaltung des Hauptplatzes

Der Hauptplatz könnte laut Prammer, der den Prozess leitet, ab Fertigstellung der Westringbrücke im Herbst für den Durchzugsverkehr gesperrt werden. Die Nutzungsgrundlagen dafür sollen im Sommer erarbeitet werden. Dann soll auch ein Gestaltungswettbewerb ausgerufen werden. Im Doppelbudget sind für die Umgestaltungsmaßnahmen eine Million Euro reserviert. Wie viel Zeit zwischen der Eröffnung der Brücke und der Sperre des Hauptplatzes vergehen wird, lässt sich heute noch nicht sagen.

Vage bleiben die Angaben zum Neustadtviertel, zu dem es noch keinen eigenen Workshop gegeben hat. Der Fokus wird aber auf der Attraktivierung des Straßenraums und der Gestaltung der Innenhöfe liegen.

H erausforderung südliche Landstraße

Die größte Herausforderung erwartet die Planer in der südlichen Landstraße. Dort sei die Leerstandsquote laut Luger zwar gering, die Qualität der Mieter sei aber nicht zufriedenstellend. "Was nutzt es, wenn alles vermietet ist und keiner hingeht", sagt Luger. Die Struktur sei nicht gut und darum müsse man sich kümmern. Aller Versuche die Gegend zu attraktivieren, wie die Einführung der Begegnungszone, hätten nicht wirklich geholfen. Auch die erhoffte Aufwertung durch das Musiktheater sei ausgeblieben. Zur südlichen Landstraße hat bereits Ende November ein Workshop stattgefunden. Einzelne Maßnahmen wie etwa die Entschärfung der Situation bei der Straßenbahnhaltestelle Goethestraße (die OÖN haben berichtet) seien bereits in Umsetzung. Was es laut Luger aber braucht, sei ein Commitment unter den Geschäftsleuten und Hauseigentümern, wie es das vor zehn Jahren in der Herrenstraße gegeben hat, die Luger durchaus als Vorbild sieht.

VP will Kinderschwerpunkt in der südlichen Landstraße

Mit einem konkreten Vorschlag meldet sich Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) zu Wort. Er begrüße zwar, dass die Problempunkte nun erkennt würden, wünsche sich aber klarere Aussagen zur künftigen Gestaltung sowie da und dort mehr Tempo. Die südliche Landstraße will Hajart mit konkreten Angeboten für Kinder und deren Eltern aufwerten. Für diese Zielgruppe gebe es dort fast gar nichts. Konkret schlägt Hajart Kinderspiel- und Bewegungsstationen im Öffentlichen Raum, ein Familien-Café, mehr Sitzgelegenheiten und eine Kinderbetreuung für die Zeit des Einkaufes vor. "Die Landstraße soll regelrecht zur Kinderland-Straße werden“, fordert Hajart. Und noch eine Idee bringt der VP-Chef ein: Linz solle nach dem Vorbild von Wien ein Kindermuseum einrichten. Als möglichen Standort bringt er den Schillerpark-Komplex ins Spiel.

Kritik übt Hajart am angekündigten Gestaltungswettbewerb für den Hauptplatz. Dieser komme viel zu spät, die ÖVP hätte den entsprechenden Antrag schon im November 2022 gestellt, der dann dem Ausschuss des Planungsreferenten zugewiesen wurde.

FP: Parkplätze versus Bäume

FP-Stadtrat Michael Raml wiederum vermisst bei der Bürgerbefragung das Thema "Parkplatzsituation versus Baumpflanzoffensive". „Natürlich soll das Innenstadtkonzept weit über die Parkplatzsituation hinausgehen. Wir dürfen aber nicht zusehen, wie Autofahrer als Kunden aus der Stadt in Einkaufszentren vertrieben werden. Auch das heizt Leerstände an.“

