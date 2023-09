Linzer Innenstadtkonzept: Jetzt reden die Bürger mit

Die Linzer Innenstadt ist schön. Ja. Nein. Weiß nicht. Mit einem "Augenzwinkern" wollen die Projektverantwortlichen für das Innenstadtkonzept die Linzer motivieren, sich aktiv an dem Entwicklungsprozess zu beteiligen.

Im Oktober und November haben sie dazu Gelegenheit, zum einen online via Fragebogen (der Einstieg wird über linz.at möglich sein), zum anderen offline im Innovationshauptplatz. Zusätzlich gibt es am 20. Oktober eine Aktion am Taubenmarkt. "Es sind alle eingeladen, uns ganz konkrete Vorschläge mitzugeben", sagt Projektleiter René Ziegler von der Modul5 GmbH. Insgesamt sind vier Planungsbüros (neben Modul5 auch Nutzeffekt, Schulze+Grassov und komobile) mit der Konzepterstellung betraut.

"Die Innenstadt muss ein Erlebnis sein", sind sich Ziegler, Claudia Nutz (Nutzeffekt) und Oliver Schulze (Schulze+Grassov) einig. Erlebnis definieren sie aber nicht im Sinne von Entertainment, sondern ganz stark über eine gute Aufenthaltsqualität und die Möglichkeit zur Teilhabe am sozialen Leben. "Im öffentlichen Raum wird die Linzer Kultur für alle Menschen erlebbar", sagt Schulze. Im Herbst 2024 sollen die Ergebnisse vorliegen, für Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) markiert dieser Endpunkt gleichzeitig einen Startpunkt. Die Umsetzung der Maßnahmen werde einige Jahre in Anspruch nehmen, zudem brauche es dafür natürlich auch politische Mehrheiten, sagt er.

Herausforderungen stellen

Neben den Bürgern sollen auch Stakeholder aus diversen Bereichen, von der Wirtschaft über Bildung bis hin zum Tourismus, eingebunden werden. Hierfür soll Anfang 2024 eine Klausur stattfinden, kündigt Ziegler an.

Stadtplanungsdirektor Hans-Martin Neumann streicht hervor, dass mit der Freigabe der Westring-Brücke die einmalige Chance geboten werde, den Durchzugsverkehr in der Innenstadt zu reduzieren, vom Konzept erwartet er sich Impulse, wie dies optimal genutzt werden könne.

Mobilität ist neben Freiraum- und Nutzungsfragen eines der großen Themen, die im Mittelpunkt des Strategiepapiers stehen, ein räumlicher Schwerpunkt wird dabei auf die südliche Landstraße, das Neustadtviertel, das Domviertel und den Hauptplatz gelegt. "Man muss sich bestimmten Dingen einfach stellen. Dass es heißer wird im Sommer oder sich der Handel verändert, können wir nicht wegreden", sagt Nutz. Diesen Herausforderungen müsse man offen begegnen. Klar sei auch, dass es in einer Stadt Konfliktpunkte gebe.

Der autofreie Hauptplatz

Einige Pflöcke für das Konzept sind bereits eingeschlagen, zum einen mit laufenden Projekten (darunter die Baumpflanzoffensive) oder bereits getroffenen Entscheidungen. Letzteres zeigt sich am Beispiel Hauptplatz, dieser soll, wie berichtet, mit der Freigabe der Westring-Brücke autofrei werden. Für die Neugestaltung wird ein Wettbewerb ausgerufen, das Konzeptteam soll quasi die Basis für die Ausschreibung (diese soll laut Prammer vor offiziellem Projektende erfolgen) liefern.

Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) und Sicherheitsstadtrat Michael Raml (FP) kündigten gestern an, sich stark in die Konzepterstellung einzubringen, hierfür gibt es wiederum eigene Formate. Ein Punkt, den Hajart hervorstrich, ist das Parkraummanagement, Raml ist die ansprechende Gestaltung des Stadtbildes wichtig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.