Streit wegen getuntem Auto: Vater und Sohn angezeigt

Was war passiert? Wie die Landespolizeidirektion berichtet, hatten Beamte gegen 17.45 Uhr ein getuntes Auto angehalten. Wegen "diverser Auffälligkeiten", so die Polizei, wurde die Kontrolle in den Innenhof der Trauner Polizeiinspektion verlagert. Inzwischen informierte der Lenker des getunten Wagens seinen Vater, der sich sofort auf den Weg machte. Wutentbrannt betrat er das Gelände und beschwerte sich, dass die Polizei immer Probleme mache, besonders wegen des tiefergelegten Autos. Als ihn die Beamten aufgefordert hatten, zu gehen, wurde der Vater des Probeführerscheinbesitzers noch lauter und aggressiver.

Den Polizisten blieb nach mehrmaligen Abmahnungen nichts anderes mehr übrig, als den Mann festzunehmen. Wegen diverser verkehrsrechtlicher Übertretungen wird auch sein Sohn zur Anzeige gebracht.

