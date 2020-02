Stadt der kurzen Wege: "Eine Vision für den Linzer Süden wurde nie entwickelt"

Wer einen stetig wachsenden Stadtteil gestalten will, braucht eine Vision, wie dieser aussehen soll. Geht es nach Vizebürgermeister Markus Hein (FP), wurde eine solche "für den Linzer Süden aber nie entwickelt."

Im beschlossenen örtlichen Entwicklungskonzept (aus dem Jahr 2013) seien zwar viele Baulandreserven ausgewiesen, dieses sei aber viel zu starr, um die dortige Stadtentwicklung voranzutreiben. Weshalb sich nun die städtebauliche Kommission in ihrer kommenden Sitzung am 24. und 25. Februar mit den Anforderungen für die mittel- und längerfristige Entwicklung von Pichling beschäftigen wird. Dabei sollen passend zur Frage, wie der Stadtteil in 20 Jahren aussehen soll, auch gleich Vorgaben und Zielsetzungen erarbeitet werden. "Wir müssen in den Entwicklungsbereich aktiver eingreifen und dürfen die Stadtentwicklung nicht den Grundbesitzern und Bauträgern überlassen", sagt der Vizebürgermeister.

Klar sei eines: "Wir haben im Süden eine Schieflage zwischen der Anzahl der Bewohner und der vorhandenen Arbeitsplätze." Wenn Wohnraum geschaffen werde, spiele nicht nur die Verkehrsinfrastruktur eine Rolle, so Hein weiter.

Vielmehr auch das Angebot an potenziellen Arbeitgebern und sozialen Einrichtungen: "Es müssen autarke Stadtteile, sprich eine Stadt der kurzen Wege, entstehen." Mit dem Ziel, den Verkehr zu verhindern, bevor er überhaupt entsteht.

Ein Baustopp für dieses Gebiet würde zu kurz greifen: "Das Problem auf den Straßen kriegen wir so nicht in den Griff." Neben den geplanten Buslinien 13 und 14 wird auch das Prestigeprojekt Seilbahn eine Rolle bei der Erstellung der Vorgaben spielen: "Aber bei diesen Projekten ist die Finanzierung immer noch ein Problem."

Arbeitsplätze statt Wohnungen

Beleuchtet werden soll auch, inwieweit die im örtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Baulandreserven aus heutiger Sicht noch sinnvoll sind: "Wir haben hier bereits eine Änderung vorgenommen." So wurde eine rund 19 Hektar große Fläche nahe dem Südpark, die als Wohnbaufläche vorgesehen war, als Betriebsbaugebiet ausgewiesen. "Durch diese Korrektur haben wir eine Perspektive, den Betriebspark zu erweitern", sagt Hein.

Denkbar sei zudem, dass die Vorgaben, die nun erarbeitet werden, auch in die angekündigte Stadtentwicklungsstrategie einfließen. Ebenso wie in das örtliche Entwicklungskonzept, das 2023 erneuert wird: "Ich will nicht, dass das einfach so weiter fortgeschrieben wird wie bisher." (jp)

