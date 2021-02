Protest gegen Verstümmelung von Bäumen

Wenn Baumpflegemaßnahmen einer Verstümmelung gleichkommen würden, dann dürfe man das nicht schweigend in Kauf nehmen, sagt Günter Eberhardt von der Baumrettungsinitiative Linz. Er übt auf diese Weise massive Kritik Linz an den „Baumpflegemaßnahmen“ der Asfinag im Bereich der Westbrücke in Linz.

Am Wochenende seien hier seit Jahrzehnten stehende Platanen und Schwarzkiefern „verstümmelt“ bzw. zur Gänze umgeschnitten worden. „Die Bäume haben keine Hindernisse dargestellt“, so Eberhardt. Die Parkanlage würde sich zehn Meter hinter der Straße befinden.

Auch entlang der A7 in Dornach habe die Asfinag hinter der Lärmschutzwand viele Bäume entfernt oder komplett zusammengeschnitten.

Dass es sich dabei um ganz „natürliche“ Pflegemaßnahmen handelt, stellt Eberhardt in Abrede und verweist auf die entsprechende ÖNorm, wonach von einer Verstümmelung von Bäumen gesprochen wird, wenn mehr als Prozent zurückgeschnitten sind. „Das ist an der Auffahrt zur Westbrücke eine Verstümmelung im Eilzugstempo“, kritisiert der Linzer Architekt und Baumschützer. Deshalb wird es am Montag, 15. Februar, ab 6.30 Uhr zu einer Protestaktion der Initiative auf der Fläche kommen. „Wir wollen, dass die Arbeiten gestoppt werden.“