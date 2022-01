Polizisten fanden verbotene Waffe in Auto eines Drogenlenkes

Der 48-jährige Linzer war als Essenszusteller unterwegs. Er ging den Polizeibeamten am Samstag gegen 18.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Reischekstraße ins Netz. Der Mann zeigte "eindeutige Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung", wie aus einer Presseaussendung am Sonntagmorgen hervorgeht. Gegen den Mann besteht ein behördliches Waffenverbot. Im Fahrzeug fanden die Beamten dennoch einen Teleskopschlagstock, wie die Polizei am Sonntagmorgen bekanntgab. Der Mann wird angezeigt.

Der Drogentest bestätigte den Verdacht: Er verlief positiv auf Amphetamine. Der Mann gestand auch, Speed genommen zu haben. Ein Amtsarzt stellte Fahruntauglichkeit fest, woraufhin ihm sein Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt wurde.