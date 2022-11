Viel klarere Regeln für Investoren fordert der grüne Planungssprecher Markus Rabengruber nach der Sitzung des Gestaltungsbeirats am Montag von der Linzer Stadtplanung. Wie berichtet, blitzten zwar sowohl die „Tanzenden Türme“ beim Barbarafriedhof wie auch ein zehngeschoßiger Wohnbau in der Langgasse vorerst ab. Trotzdem ortet Rabengruber eine „Wünsch-dir-was-Mentalität“ für Investoren in der Stadt. „Was hat die Öffentlichkeit von diesem Bauvorhaben?