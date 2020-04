Pianino kochte für das Frauenhaus kostenlos auf

Für die 25 Frauen und 15 Kinder hatte Küchenchef Peter Prandstötter zwei verschiedene Gerichte zubereitet: So gab es wahlweise Kalbsschnitzel oder Lasagne. "Es war perfekt, das Essen hat hervorragend gemundet", bedankte sich Frauenhaus-Geschäftsführerin Margarethe Rackl beim Team der Pianino-Gaststätte für die Verköstigung.

Jede Woche andere Institution

Die Aktion, jede Woche zum Nulltarif für eine Linzer Institution aufzukochen, stammt von Pianino-Chef Harald Katzmayr.

"Wir wollen Gutes tun. Wir wollen auch in Zeiten der Corona-Krise, in denen unser Restaurant geschlossen ist, kochen, weil wir gerne arbeiten. Auch wenn wir keine Einnahmen haben, wollen wir arbeiten. Sinn der Gastronomie ist ja grundsätzlich, Menschen Gutes zu tun. Darum habe ich diese Aktion gestartet", sagt Pianino-Wirt Katzmayr, der auch in der kommenden Woche wieder eine Linzer Institution gratis verköstigen wird.

