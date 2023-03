Pensionistin aus verrauchter Wohnung gerettet

Ihr 26-jähriger Nachbar hörte jedoch den Alarm und alarmierte kurz vor 17 Uhr die Polizei. Als Polizistinnen und Polizisten eintrafen, bemerkten sie bereits im Stiegenhaus Brandgeruch, schilderte die Polizei. Die Beamten konnten über einen hinterlegten Wohnungsschlüssel in die stark verrauchte Wohnung gelangen. Die 70-Jährige saß im Wohnzimmer. Sie hatte den Alarm und den Rauch nicht bemerkt, aber bereits eine Rauchgasvergiftung erlitten. Die Polizistinnen und Polizisten und brachten sie sofort ins Freie.

Die Frau dürfte Essen am Herd vergessen haben. Verpackungsmaterial und Essen fingen in einem Topf Feuer und begannen zu glosen. Die Pensionistin wurde in das Kepler Uniklinikum eingeliefert.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper