Pasching: Gutachten rät zu Umweltprüfung

PASCHING. Die Paschinger Bürgerinitiative zum Erhalt der Waldfläche bei der TGW-Fußball-Arena sieht sich durch die nun vorliegende Stellungnahme der OÖ. Umweltanwaltschaft zu den geplanten Trainingsfeldern bestätigt.

Bleibt der Wald erhalten? Bild: privat

Die Umweltanwaltschaft empfiehlt die Durchführung einer vertieften Umweltprüfung, eine Rodung dürfe nur erfolgen, wenn ein sehr hohes öffentliches Interesse an dem Vorhaben gegeben sei. Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 14. Februar statt. Die Bürgerinitiative will vor dieser Sitzung auf ihre Bedenken aufmerksam machen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema