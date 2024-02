ÖVP-Kandidat für Wilheringer Bürgermeisterrennen steht fest

Markus Langthaler tritt gegen Vizebürgermeisterin Christina Mühlböck-Oppolzer (SP) an.

In Wilhering bleibt alles im erwartbaren Rahmen. Vizebürgermeister Markus Langthaler (VP) wird der Herausforderer von SP-Kandidatin Vizebürgermeisterin Christina Mühlböck-Oppolzer bei der anstehenden Bürgermeisterwahl am 9. Juni (gleichzeitig mit der EU-Wahl).

Seit sechs Jahren Vizebürgermeister

Langthaler ist seit mehr als 20 Jahren in der Gemeindepolitik aktiv, seit mehr als sechs Jahren als Vizebürgermeister. Er leitet den Ausschuss für Kultur, Tourismus und Wirtschaft, ist Mitglied im Musikverein und engagiert sich in der Pfarre.

In den nächsten Wochen will er viel in Wilhering unterwegs sein und eine Hausbesuchstour starten. "Mein Ziel ist es, das Beste für Wilhering zu erreichen – und das mit Zusammenarbeit über Parteigrenzen hinweg", sagt Langthaler. 2021 erreichte Langthaler 38,1 Prozent und verlor damit klar gegen Langzeitbürgermeister Mario Mühlböck (SP).

Langthaler fordert Mühlböck-Oppolzer heraus

Die Wahl in Wilhering ist nötig, weil Mühlböck, wie berichtet, aus gesundheitlichen Gründen nach 26 Jahren seinen Rückzug angekündigt hat. Am 8. Februar wurde seine Tochter, Christina Mühlböck-Oppolzer bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ Wilhering einstimmig zur Bürgermeisterkandidatin gewählt.

