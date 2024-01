Wilheringer Bürgermeister tritt im März zurück

Der Gedanke sei schon länger in ihm gereift, habe sich gegen Ende des vergangenen Jahres immer stärker in ihm festgesetzt. "Wenn man schon die Hälfte der Lebenszeit überschritten hat, sollte man danach trachten, noch Dinge zu tun, die man in den vielen Jahren in der Politik zurückgestellt hat", erklärt der 65-jährige SP-Politiker seine Beweggründe für den Rücktritt, der im März erfolgen wird.