Neues Redkin-Album: "Die Band ist unser Stammtisch"

Wenn ein Freund immer mehr in der Vereinsamung versinkt, ein rund dreißig Jahre altes Anti-Kriegslied aktueller denn je ist oder einfach nur eine Hymne auf den Urlaub gesungen werden soll: Dann treffen sich Sänger Wolfgang Karl und Gitarrist Heinz Braun, die beiden Redkin-Gründer, mit ihren Kollegen Marcel Hutter am Schlagzeug und Clemens Braun am Bass, um Lieder über Alltagsbeobachtungen zu produzieren.

Mit den zehn neuen Songs auf "Another Year" blickten Redkin trotz der vielen Krisen unserer Zeit hoffnungsvoll in die Zukunft, sagt Heinz, aus dessen Feder die meisten Lieder stammen: "Wir lassen es so richtig krachen, der Redkin-Sound spannt den Bogen von Hardrock bis zur Popmusik mit Ohrwurm-Garantie." Vor Redkin hatten es Heinz und Wolfgang mit der Frank Jonko Band 1997 bereits auf den Soundtrack von Michael Hanekes Thriller "Funny Games" geschafft. Später ist es dann mit den Nachwuchsmusikern Clemens, er ist übrigens Heinz’ Sohn, und Schlagzeuger Marcel zur Gründung der generationenübergreifenden Band Redkin gekommen. Spannungen, hervorgerufen durch einen möglichen Generationenkonflikt, gebe es keine, sagt Clemens: "Die Band ist unser Stammtisch, Auffassungsunterschiede über Songs werden bei einem Bier ausdiskutiert." Bald sollen auch wieder Videos entstehen: "Gerne auch im Rahmen eines Projekts." Gemeinsam mit Schülern ist es 2020 bereits gelungen, einen Umweltsong aufzunehmen. Zum Song "The Earth is bleeding" ist ebenso ein Kurzfilm gedreht worden. Der Erlös aus den CDs wurde gespendet.

Das neue Redkin-Album "Another Year" ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen zu finden. CDs gibt es bei Konzerten zu kaufen und auf der Homepage zu bestellen: redkin.bandcamp.com

Autor Peter Pohn Peter Pohn

