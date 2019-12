Neuer Vizebürgermeister für St. Florian

Der neue Vizebürgermeister hat sich für seine Amtszeit vorgenommen „wieder näher bei den Menschen zu sein“ und ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger zu haben. „In Zeiten der immer stärker werdenden Entfremdung und gesellschaftlichen Anonymität muss Gemeindepolitik genau das Gegenteil sein. Ein Gespräch, der persönliche Kontakt, ein ehrliches Wort auf der Straße oder am Stammtisch“, sagt Schützeneder, der in der vergangenen Gemeinderatssitzung sein neues Amt antrat. Themenschwerpunkte sollen in den Bereichen Ehrenamt, Jugend und moderne Verwaltung gesetzt werden, so Schützeneder weiter.

Schützender folgte Salzner nach, der auf eigenen Wunsch das Amt niedergelegt hat, um sich künftig verstärkt seinem landwirtschaftlichen Betrieb widmen zu können. Mit der Wahl stehen die Zeichen auf Veränderung in der ÖVP St. Florian. Denn Schützender soll beim Ortsparteitag am 7. Juni 2020 auch als Spitzenkandidat für die kommende Gemeinderats-und Bürgermeisterwahl im Herbst 2021 aufgestellt werden.

„Mit ihm werden wir den guten Weg für St. Florian fortsetzen. Dabei wollen wir St.Florian nicht neu erfinden, aber dort und da vielleicht neu interpretieren“, sagt Bürgermeister und VP-Obmann Robert Zeitlinger, der nicht mehr antreten will. „20 Jahre in der Gemeindepolitik sind, im positiven gemeint, genug“, sagt Zeitlinger.